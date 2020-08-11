Роскошный Cadillac Сильвестра Сталлоне, отзыв автомобилей Bentley в России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Сколько стоит шикарный внедорожник-лимузин Сильвестра Сталлоне, отзывная кампания для кроссоверов Bentley в России, премьера новой «зажигалки» от Audi с 310-сильным мотором, «Волги-догонялки» КГБ и другие события вторника, 11 августа 2020 года.
Компания Becker Auto Design, которая строит роскошные версии кроссоверов, внедорожников и минивэнов, выставила на продажу Cadillac Escalade актёра Сильвестра Сталлоне. Внедорожный лимузин оценён в 350 тысяч долларов, хотя сам актёр заплатил за него гораздо больше.
Компания Bentley отзывает в России 19 кроссоверов Bentayga, реализованных с 2018 по 2020 год. Причина — в дефектном креплении ремней безопасности третьего ряда.
Audi представила горячую модификацию S3 нового поколения. Модель дебютировала сразу в в двух вариантах кузова — «хэтчбек» и «седан». Оба оснащаются 310-сильным мотором, «роботом» и полным приводом. При этом новое поколение до «сотни» разгоняется медленнее старого.
На аукцион Ebay выставлена реплика супергибрида Ferrari LaFerrari. Она построена на базе купе Acura NSX 1992 года. Продавец уверяет, что его самоделка выгодно отличается от аналогов тем, что неплохо ездит — благодаря подходящему донору.
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