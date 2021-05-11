Кладбище дорогих машин в Петербурге, большой кроссовер из Китая и другие события дня

Московский департамент транспорта проанализировал статистику ДТП за 2020 год и пришёл к выводу, что самое опасное с точки зрения аварий­ности время суток — это период с 21:00 до 2 часов ночи. На него приходится около трети от всего числа погибших в ДТП. Но пешеходам, по мнению ведомства, стоит быть осторожнее совсем в другое время.