Британец собрал игрушечную машину, на которой можно ездить по дорогам. Видео

Кладбище дорогих машин в Петербурге, большой кроссовер из Китая и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Кладбище винтажных Lamborghini и Bentley, которое нашли в Петербурге, большой кроссовер из Китая на платформе Volvo XC90, возврат денег за штрафы от ГИБДД и другие события вторника, 11 мая 2021 года.

Между улицами Софийской и Седова в Санкт-Петербурге на закрытой автостоянке хранятся под открытым небом несколько десятков винтажных автомобилей — от лимузинов ЗИЛ до Lamborghini Diablo.

Компания Lynk&Co, входящая в структуру корпорации Geely вместе с маркой Volvo, опубликовала первые фото флагманского кроссовера с индексом 09. Его построят на платформе SPA, на которой базируется Volvo XC90, и оснастят несколькими гибридными установками.

Подмосковная ГИБДД начала отменять постановления и возвращать водителям деньги, уплаченные в виде штрафов за выезд на выделенную полосу. Как пишет Autonews, временная выделенка появилась в Химках в октябре прошлого года — установленная рядом с объездом камера насобирала 136 тысяч штрафов.

Компания Audi открыла в России приём заказов на седан и хэтчбек A3 нового поколения. Модель будет комплектоваться только одним силовым агрегатом, но доступна в четырёх вариантах исполнения по цене от 2 525 000 рублей.

Московский департамент транспорта проанализировал статистику ДТП за 2020 год и пришёл к выводу, что самое опасное с точки зрения аварий­ности время суток — это период с 21:00 до 2 часов ночи. На него приходится около трети от всего числа погибших в ДТП. Но пешеходам, по мнению ведомства, стоит быть осторожнее совсем в другое время.

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