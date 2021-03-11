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Самый роскошный Jeep, новый российский супермотоцикл и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит самый большой и роскошный Jeep, видео с российским супермотоциклом Aurus, развивающим 100 км/ч за 3,7 секунды, что будет с ценами на техосмотр и другие события четверга, 11 марта 2021 года.

Официальная премьера новейшего внедорожника Jeep Grand Wagoneer ещё не состоялась, однако изображения и спецификации новинки уже опубликованы. Самый роскошный Jeep оказался сопоставим по размерам с Cadillac Escalade, получил рамную конструкцию, восьмиместный салон и до семи экранов в интерьере.

В инстаграм-аккаунте российского Минпромторга появился видеоролик, иллюстрирующий процесс разработки мотоцикла под брендом Aurus и демонстрирующий его внешний вид. Байку обещаны 190-сильный электромотор и способность ускоряться до 100 км/ч за 3,7 секунды, но появится ли он в свободной продаже, неизвестно.

Российский союз автостраховщиков может лишиться права аккредитовывать операторов техосмотра: в Совете Федерации предложили передать эту функцию Федеральной службе по аккредитации. Как пишет «КоммерсантЪ», система формирования цен на техосмотр для автомобилистов также может быть пересмотрена.

Компания Hyundai опубликовала первые изображения концептуального минивэна Staria, который заменит собой устаревшее семейство H-1/Starex. Дата премьеры новинки пока не объявлена.

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