Самый роскошный Jeep, новый российский супермотоцикл и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит самый большой и роскошный Jeep, видео с российским супермотоциклом Aurus, развивающим 100 км/ч за 3,7 секунды, что будет с ценами на техосмотр и другие события четверга, 11 марта 2021 года.
Официальная премьера новейшего внедорожника Jeep Grand Wagoneer ещё не состоялась, однако изображения и спецификации новинки уже опубликованы. Самый роскошный Jeep оказался сопоставим по размерам с Cadillac Escalade, получил рамную конструкцию, восьмиместный салон и до семи экранов в интерьере.
В инстаграм-аккаунте российского Минпромторга появился видеоролик, иллюстрирующий процесс разработки мотоцикла под брендом Aurus и демонстрирующий его внешний вид. Байку обещаны 190-сильный электромотор и способность ускоряться до 100 км/ч за 3,7 секунды, но появится ли он в свободной продаже, неизвестно.
Российский союз автостраховщиков может лишиться права аккредитовывать операторов техосмотра: в Совете Федерации предложили передать эту функцию Федеральной службе по аккредитации. Как пишет «КоммерсантЪ», система формирования цен на техосмотр для автомобилистов также может быть пересмотрена.
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