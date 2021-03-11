Самый роскошный Jeep, новый российский супермотоцикл и другие события дня

Трейлеры, кемперы, автодома и прочие разновидности жилья на колёсах — уже давно часть не только западной автокультуры. В России тоже немало поклонников подобного формата путешествий, и, представьте себе, тоже есть профильные производители, не говоря уж о бесчисленных частных проектах! Рассказываем о самых крутых автодомах...