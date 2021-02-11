Как выглядит новый Дастер изнутри, самые популярные цвета автомобилей и другие события дня

Выход в свет новейшего электрического седана Audi стал хорошим поводом сравнить его с другой «батарейной» четырёхдверкой — Porsche Taycan. Ведь обе модели имеют много общего, и обе невероятно продвинуты и быстры. Но какая из новинок круче: «Тайкан» или (вдруг) «и-трон»? Устроим заочный баттл, основываясь только на фактах.