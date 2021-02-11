Как выглядит новый Дастер изнутри, самые популярные цвета автомобилей и другие события дня
Редакция Авто.ру
Премьера самого долгожданного кроссовера в России, первые ошибочные штрафы с камер за непристёгнутый ремень, рейтинг самых популярных цветов автомобилей, новый Bugatti стоимостью 715 миллионов рублей и другие события четверга, 11 февраля 2021 года.
Компания Renault представила новое поколение популярного кроссовера Duster для российского рынка. Помимо доработанной внешности и обновлённого интерьера вседорожник обзавёлся пересмотренной моторной гаммой и получил новые электронные ассистенты.
Одного из московских автомобилистов новая камера, фиксирующая непристёгнутый ремень безопасности, оштрафовала уже четыре раза. Как объяснил в своём блоге Сергей с ником krakatau, система не видит его ремень безопасности.
Концерн BASF опубликовал итоги собственного исследования, посвящённого цветам автомобильных кузовов. По данным аналитиков концерна, яркие оттенки становятся всё более популярными, но традиционные ахроматические цвета пока не сдают лидирующие позиции.
Компания Bugatti заявила о начале сборки предсерийного прототипа по мотивам концепта Centodieci, впервые показанного ещё в августе 2019 года. Все 10 запланированных экземпляров ультрадорогой модели гиперкара были распроданы в течение нескольких часов после премьеры.
Писатель и экскурсовод Адам Зельтцер придумал оригинальный способ «застолбить» за собой расчищенное от снега место для парковки. В городе стоят сильные морозы, поэтому он намочил несколько пар джинсов и выставил их на улицу.
Возможно, это самое грустное и одновременно красивое зрелище, которое встретится вам сегодня. Британский фотограф Эми Шор побывала на кладбище старых Ленд Роверов и сделала несколько атмосферных фотографий.
Выход в свет новейшего электрического седана Audi стал хорошим поводом сравнить его с другой «батарейной» четырёхдверкой — Porsche Taycan. Ведь обе модели имеют много общего, и обе невероятно продвинуты и быстры. Но какая из новинок круче: «Тайкан» или (вдруг) «и-трон»? Устроим заочный баттл, основываясь только на фактах.
Год начался с печальных новостей: Борис Ротенберг не смог помочь производителю суперкаров Spyker и компания вновь погрузилась в процедуру банкротства. Сегодня рассказываем об этом и о других примерах российского (ну, или почти российского) капитала в зарубежном автобизнесе.