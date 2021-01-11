Наказание за три грубых нарушения ПДД, подорожание бензина и другие события дня
Редакция Авто.ру
Какое наказание хотят ввести за три грубых нарушения ПДД в течение года, переименование легендарной Лады, очень странный премиум-седан из Китая, подорожание бензина и другие события понедельника, 11 января 2021 года.
Проект Кодекса об административных правонарушениях, разработанный в Минюсте, предусматривает список новых наказаний: ужесточаются, к примеру, санкции для нарушителей-рецидивистов и нетрезвых водителей.
АвтоВАЗ объявил о смене названия внедорожника Lada 4x4. Кроме того, модель получила одно техническое усовершенствование. На задних стойках кузова появились новые накладки вентиляции, с которыми поездки должны стать комфортнее.
В Китае представили премиальный седан Hongqi E-QM5, предсерийный вариант которого был известен под индексом Е111. На опубликованных фотографиях можно рассмотреть интерьер и экстерьер новинки, которые оформлены не без странностей.
Оптовые цены на бензин в России возобновили рост, который может продолжиться в течение января. Как сообщает «КоммерсантЪ», связано это с увеличением привлекательности экспорта топлива на фоне подъёма мировых цен на нефть и повышения акцизов. Власти уже пообещали, что цены если и вырастут, то лишь в пределах инфляции.
На аукционе Bonhams 20 марта будет продан необычный суперкар, построенный французским ателье Danton Art Kustoms. Это радикально переработанный Porsche 911 с восьмицилиндровым наддувным двигателем Bentley.
Непростой 2020 год ушёл, но испытания не заканчиваются.