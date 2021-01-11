Сибиряки оттащили фуру с дороги — практически руками

Наказание за три грубых нарушения ПДД, подорожание бензина и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Какое наказание хотят ввести за три грубых нарушения ПДД в течение года, переименование легендарной Лады, очень странный премиум-седан из Китая, подорожание бензина и другие события понедельника, 11 января 2021 года.

Проект Кодекса об административных правонарушениях, разработанный в Минюсте, преду­сматривает список новых наказаний: ужесточаются, к примеру, санкции для нарушителей-рециди­вистов и нетрезвых водителей.

АвтоВАЗ объявил о смене названия внедорожника Lada 4x4. Кроме того, модель получила одно техническое усовер­шенство­вание. На задних стойках кузова появились новые накладки вентиляции, с которыми поездки должны стать комфортнее.

В Китае представили премиальный седан Hongqi E-QM5, предсерийный вариант которого был известен под индексом Е111. На опубликованных фото­графиях можно рассмотреть интерьер и экстерьер новинки, которые оформлены не без странностей.

Оптовые цены на бензин в России возобновили рост, который может продолжиться в течение января. Как сообщает «КоммерсантЪ», связано это с увеличением привлекательности экспорта топлива на фоне подъёма мировых цен на нефть и повышения акцизов. Власти уже пообещали, что цены если и вырастут, то лишь в пределах инфляции.

На аукционе Bonhams 20 марта будет продан необычный суперкар, построенный французским ателье Danton Art Kustoms. Это радикально переработанный Porsche 911 с восьми­цилиндровым наддувным двигателем Bentley.

Непростой 2020 год ушёл, но испытания не заканчи­ваются. В 2021-м нас ждут новые изменения, среди которых будут как вполне логичные, так и неожиданные.

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