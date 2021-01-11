Наказание за три грубых нарушения ПДД, подорожание бензина и другие события дня

Оптовые цены на бензин в России возобновили рост, который может продолжиться в течение января. Как сообщает «КоммерсантЪ», связано это с увеличением привлекательности экспорта топлива на фоне подъёма мировых цен на нефть и повышения акцизов. Власти уже пообещали, что цены если и вырастут, то лишь в пределах инфляции.