Первый российский электромобиль, отмена штрафов в Подмосковье и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит и сколько стоит первый российский электромобиль «Кама-1», отмена штрафов на 205 миллионов рублей в Подмосковье, новая проблема в автомобилях Lada и другие события четверга, 10 декабря 2020 года.
Публичная премьера предсерийного прототипа электрокара «Кама-1» состоялась в рамках выставки «ВузПромЭкспо», а представил его министр науки Валерий Фальков. Недорогой электрокроссовер уже готов к серийному производству и может выйти на рынок в 2021 году.
Прокуратура Московской области потребовала от главы МВД региона отменить 136 000 штрафных постановлений, выписанных с помощью одной дорожной камеры, на общую сумму 205 миллионов рублей. По мнению ведомства, они вынесены незаконно.
Сервисные центры АвтоВАЗа займутся перепрограммированием блоков управления системой контроля курсовой устойчивости в автомобилях Lada Vesta и Xray. Как стало известно ресурсу «Лада.Онлайн», система может выдавать сбой при использовании запасного колеса.
Компания Bentley представила первую точную копию своего «суперкара» из
Mercedes-Benz 600 W100 образца 1969 года, первым владельцем которого был «король рок-н-ролла» Элвис Пресли, выставлен на торги. Покупателю подарят ещё и несколько памятных вещиц, тоже когда-то принадлежавших артисту.
Рассказываем, что будет, если забыть, не успеть или попросту не оплачивать штрафы за нарушения ПДД.