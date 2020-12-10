Дизельная битва: старый Touareg против нового Amarok в перетягивании каната

Первый российский электромобиль, отмена штрафов в Подмосковье и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Как выглядит и сколько стоит первый российский электромобиль «Кама-1», отмена штрафов на 205 миллионов рублей в Подмосковье, новая проблема в автомобилях Lada и другие события четверга, 10 декабря 2020 года.

Публичная премьера предсерийного прототипа электрокара «Кама-1» состоялась в рамках выставки «ВузПромЭкспо», а представил его министр науки Валерий Фальков. Недорогой электрокроссовер уже готов к серийному производству и может выйти на рынок в 2021 году.

Прокуратура Московской области потребовала от главы МВД региона отменить 136 000 штрафных постанов­лений, выписанных с помощью одной дорожной камеры, на общую сумму 205 миллионов рублей. По мнению ведомства, они вынесены незаконно.

Сервисные центры АвтоВАЗа займутся перепрограммированием блоков управления системой контроля курсовой устойчивости в автомобилях Lada Vesta и Xray. Как стало известно ресурсу «Лада.Онлайн», система может выдавать сбой при использовании запасного колеса.

Компания Bentley представила первую точную копию своего «суперкара» из 1920-х годов прошлого века — 4½ Litre Blower. Автомобиль, на создание которого ушло около 40 тысяч часов работы, используют для испытаний, а после соберут ещё 12 таких машин.

Mercedes-Benz 600 W100 образца 1969 года, первым владельцем которого был «король рок-н-ролла» Элвис Пресли, выставлен на торги. Покупателю подарят ещё и несколько памятных вещиц, тоже когда-то принадлежавших артисту.

Рассказываем, что будет, если забыть, не успеть или попросту не оплачивать штрафы за нарушения ПДД.

Какая новость, по-вашему, была сегодня самой интересной? Голосуем!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение