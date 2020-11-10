Bugatti для России за 270 миллионов рублей, продажа танка «Гризли» и другие новости дня

Кажется, серийные и дорожные автомобили недавно пробили новую психо­логическую отметку — 500 км/ч. И всё это силами гиперкара SSC Tuatara. «Кажется», потому что к попытке есть несколько вопросов. Но об этом позже. А сейчас — история рекордов скорости с шагом в 50 километров в час.