Bugatti для России за 270 миллионов рублей, продажа танка «Гризли» и другие новости дня
Редакция Авто.ру
1500-сильный гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport, который запатентовали в России, продажа настоящего танка «Гризли» с 75-миллиметровым орудием, супердешёвый электрокар по цене Hyundai Solaris и другие события вторника, 10 ноября 2020 года.
В открытой базе Роспатента появилась запись о патенте на промышленный образец, выданном компании «Бугатти Интернешнл». Точное название автомобиля не указывается, но, судя по изображениям, зарегистрирован дизайн гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport.
На площадке Bring A Trailer, которая специализируется на продаже винтажных и классических автомобилей, появился необычный лот — танк M4A1 Grizzly, построенный в 1943 году в Канаде. Гусеничная машина оценена в 325 тысяч долларов.
На российский рынок в скором времени могут выйти компактные электрокары Hoann EK01 стоимостью 15 тысяч долларов. Такая цена сделает их самыми доступными электромобилями в стране.
В распоряжении Журнала Авто.ру появились фотографии рестайлинговой версии флагманского седана Lexus, замеченного в Москве. Судя по снимкам, российская версия LS ничем не будет отличаться от исполнения для глобального рынка.
Кроссовер Hyundai Tucson получит спортивную модификацию N Line. Об этом южнокорейская компания сообщила во время премьеры вседорожника четвёртого поколения для рынка США. Кроме того, в ближайшие два года Hyundai выпустит ещё три спорткара, включая полноценную «заряженную» Elantra.
Американский супермаркет Neiman Marcus опубликовал свой традиционный каталог рождественских подарков, возглавил который роскошный жилой прицеп от компании Bowlus. Уникальный кемпер оценивается в 255 тысяч долларов и позволяет «уйти в автономку» примерно на 2 недели.
Кажется, серийные и дорожные автомобили недавно пробили новую психологическую отметку —