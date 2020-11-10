Владелец спорткара решил сделать эффектный бернаут, но что-то пошло не так. Видео

Bugatti для России за 270 миллионов рублей, продажа танка «Гризли» и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

1500-сильный гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport, который запатентовали в России, продажа настоящего танка «Гризли» с 75-милли­метровым орудием, супер­дешёвый электрокар по цене Hyundai Solaris и другие события вторника, 10 ноября 2020 года.

В открытой базе Роспатента появилась запись о патенте на промышленный образец, выданном компании «Бугатти Интернешнл». Точное название автомобиля не указывается, но, судя по изображениям, зарегистрирован дизайн гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport.

На площадке Bring A Trailer, которая специализируется на продаже винтажных и классических автомобилей, появился необычный лот — танк M4A1 Grizzly, построенный в 1943 году в Канаде. Гусеничная машина оценена в 325 тысяч долларов.

На российский рынок в скором времени могут выйти компактные электрокары Hoann EK01 стоимостью 15 тысяч долларов. Такая цена сделает их самыми доступными электромобилями в стране.

В распоряжении Журнала Авто.ру появились фотографии рестайлинговой версии флагманского седана Lexus, замеченного в Москве. Судя по снимкам, российская версия LS ничем не будет отличаться от исполнения для глобального рынка.

Кроссовер Hyundai Tucson получит спортивную модификацию N Line. Об этом южно­корейская компания сообщила во время премьеры вседорожника четвёртого поколения для рынка США. Кроме того, в ближайшие два года Hyundai выпустит ещё три спорткара, включая полноценную «заряженную» Elantra.

Американский супермаркет Neiman Marcus опубликовал свой традици­онный каталог рождественских подарков, возглавил который роскошный жилой прицеп от компании Bowlus. Уникальный кемпер оценивается в 255 тысяч долларов и позволяет «уйти в автономку» примерно на 2 недели.

Кажется, серийные и дорожные автомобили недавно пробили новую психо­логическую отметку — 500 км/ч. И всё это силами гиперкара SSC Tuatara. «Кажется», потому что к попытке есть несколько вопросов. Но об этом позже. А сейчас — история рекордов скорости с шагом в 50 километров в час.

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