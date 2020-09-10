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Цены обновлённого Toyota Prado для России, «убийца Теслы» и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Сколько стоит обновлённый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, как выглядят «убийца Теслы» и новый среднемоторный Maserati, продажа очень редкого Мерседеса, за которым гоняются коллекционеры, и другие события четверга, 10 сентября 2020 года.

Toyota открыла приём заказов на модернизированную версию внедорожника Land Cruiser Prado. Базовая стоимость модели не изменилась, а модификация с обновлённым форсированным дизелем подорожала более чем на 100 тысяч рублей.

Стартап Lucid рассекретил серийную версию премиального электрического седана Air. Он получил 34-дюймовый дисплей в салоне и три электрические установки — самая мощная из них разгонит седан до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Maserati официально представила суперкар MC20 — преемника легендарной модели MC12. Среднемоторное купе оснащено 630-сильным турбомотором и развивает максимальную скорость в 325 км/ч.

В России построили первый экземпляр аэромобильной сверхлёгкой бронемашины «Ласок». Броневик оснащён двумя пулемётами и способен поместиться в грузовой отсек вертолёта Ми-8.

На Авто.ру появилось объявление о продаже лимитированного спорткара Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. Машина находится в Москве и продаётся за 10 миллионов рублей.

Недавний краш-тест фургона ВИС-2349, проведённый изданием «Авторевю» после аварии с участием актёра Михаила Ефремова, наглядно показал, насколько гремучий коктейль получился из не самой крепкой «Гранты». Мы решили вспомнить и другие модели.

Что лучше — K5 или Optima? Выясним это в очном противостоянии седанов. Сравнивать будем по четырём ключевым параметрам, а за победу в каждом раунде выпишем каждому бойцу по одному баллу.

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