Первое фото нового «Соболя», новый электровэн Mercedes-Benz и другие события дня
Редакция Авто.ру
Сохранит ли новый «Соболь» систему полного привода, что ещё помимо семи кресел спрятано в салоне концепта Mercedes-Benz EQT, какие моторы может получить новая Mazda CX-5 и другие события понедельника, 10 мая 2021 года.
Новый фургон Sobol NN 4x4 получит внешность в стиле «ГАЗели NN» и, по всей видимости, её же платформу и салон. Основным отличием новинки станет система полного привода.
По неясной пока причине одна из 1315 выпущенных Ferrari F40 сгорела дотла на трассе Хаконэ в Японии. Дорога эта весьма популярна среди любителей активного вождения.
Появились первые шпионские фото прототипа Mazda CX-5 нового поколения. Кроссовер может переехать на заднеприводную платформу и обзавестись как новыми двигателями, так и версией в кузове кросс-купе.
Mercedes-Benz представила концептуальный компактвэн под названием EQT, предвещающий появление нового класса в линейке марки. Он получит как электроверсию, так и варианты с обычными ДВС и станет серийным в 2022 году.
Porsche перешла от компьютерного моделирования к реальным дорожным тестам нового электрокроссовера — батарейной версии будущего Macan. Она должна стать самым спортивным кроссовером сегмента, но появится только в 2023-м. Между тем сам Макан обновится уже в этом году.