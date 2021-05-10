Porsche 911 выпуска 1991 года первое ТО прошёл в 2017-м, но стоит 20 млн рублей

Первое фото нового «Соболя», новый электровэн Mercedes-Benz и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Сохранит ли новый «Соболь» систему полного привода, что ещё помимо семи кресел спрятано в салоне концепта Mercedes-Benz EQT, какие моторы может получить новая Mazda CX-5 и другие события понедельника, 10 мая 2021 года.

Новый фургон Sobol NN 4x4 получит внешность в стиле «ГАЗели NN» и, по всей видимости, её же платформу и салон. Основным отличием новинки станет система полного привода.

По неясной пока причине одна из 1315 выпущенных Ferrari F40 сгорела дотла на трассе Хаконэ в Японии. Дорога эта весьма популярна среди любителей активного вождения.

Появились первые шпионские фото прототипа Mazda CX-5 нового поколения. Кроссовер может переехать на заднеприводную платформу и обзавестись как новыми двигателями, так и версией в кузове кросс-купе.

Mercedes-Benz представила концептуальный компактвэн под названием EQT, предвещающий появление нового класса в линейке марки. Он получит как электроверсию, так и варианты с обычными ДВС и станет серийным в 2022 году.

Porsche перешла от компьютерного моделирования к реальным дорожным тестам нового электро­кроссовера — батарейной версии будущего Macan. Она должна стать самым спортивным кроссовером сегмента, но появится только в 2023-м. Между тем сам Макан обновится уже в этом году.

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение