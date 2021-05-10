Первое фото нового «Соболя», новый электровэн Mercedes-Benz и другие события дня

Porsche перешла от компьютерного моделирования к реальным дорожным тестам нового электро­кроссовера — батарейной версии будущего Macan. Она должна стать самым спортивным кроссовером сегмента, но появится только в 2023-м. Между тем сам Макан обновится уже в этом году.