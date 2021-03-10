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Новый УАЗ, первый «горячий» кроссовер от Hyundai и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Новый грузовик от УАЗа, первый «горячий» кроссовер Hyundai, самая ранняя в мире «шестёрка» ВАЗ, найденная в Подмосковье, и другие события среды, 10 марта 2021 года.

Ульяновский автозавод представил новый вариант коммерческого грузовика Профи. Новинка получила усиленную подвеску с двускатной ошиновкой на задней оси, новый вариант исполнения тента с возможностью боковой загрузки, а также 150-литровый бак для ГБО. Кроме того, у «Полуторки» появился длиннобазный вариант.

Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения спортивного кроссовера Kona N без камуфляжа. Продемон­стрированы новые элементы дизайна, призванные создавать компактному вседорожнику «агрессивный и мощный» имидж, но какими именно характери­стиками подраз­деление Hyundai N наделит свой первый кроссовер, до сих пор неизвестно.

На YouTube-канале Roma Urraco появился видеоотчёт с 45-летним седаном ВАЗ-2106, который авторы канала назвали «самой ранней "шестёркой" из известных». Если номер кузова автомобиля — 0000079, то указанный в документах номер для запчастей — 0000054. Это позволяет считать автомобиль 54-м по счёту, сошедшим с конвейера.

Компания Audi рассказала о технических новшествах, применённых в интерьере электриче­ского кроссовера Q4 e-tron. Помимо двух крупных мониторов кроссовер получил ещё и проекци­онный дисплей с элементами допол­ненной реальности, включая виртуальный «дрон».

Компания Aurus выпустила пилотную партию роскошных седанов Senat в их серийном варианте. Однако купить их всё ещё нельзя: к сборке автомобилей, предназ­наченных для частных заказчиков, приступят через некоторое время.

Кажется, компания Rolls-Royce готова выполнить почти любую просьбу своих клиентов, особенно в вопросе заказанных и предоплаченных автомобилей. Но случается и так, что представители автопроизво­дителя не находят в себе силы пойти на должностное преступ­ление и сделать с машиной то, что требует извращённый вкус покупателя...

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