Новый УАЗ, первый «горячий» кроссовер от Hyundai и другие события дня

Кажется, компания Rolls-Royce готова выполнить почти любую просьбу своих клиентов, особенно в вопросе заказанных и предоплаченных автомобилей. Но случается и так, что представители автопроизво­дителя не находят в себе силы пойти на должностное преступ­ление и сделать с машиной то, что требует извращённый вкус покупателя...