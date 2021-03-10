Новый УАЗ, первый «горячий» кроссовер от Hyundai и другие события дня
Редакция Авто.ру
Новый грузовик от УАЗа, первый «горячий» кроссовер Hyundai, самая ранняя в мире «шестёрка» ВАЗ, найденная в Подмосковье, и другие события среды, 10 марта 2021 года.
Ульяновский автозавод представил новый вариант коммерческого грузовика Профи. Новинка получила усиленную подвеску с двускатной ошиновкой на задней оси, новый вариант исполнения тента с возможностью боковой загрузки, а также 150-литровый бак для ГБО. Кроме того, у «Полуторки» появился длиннобазный вариант.
Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения спортивного кроссовера Kona N без камуфляжа. Продемонстрированы новые элементы дизайна, призванные создавать компактному вседорожнику «агрессивный и мощный» имидж, но какими именно характеристиками подразделение Hyundai N наделит свой первый кроссовер, до сих пор неизвестно.
На YouTube-канале Roma Urraco появился видеоотчёт с 45-летним седаном ВАЗ-2106, который авторы канала назвали «самой ранней "шестёркой" из известных». Если номер кузова автомобиля — 0000079, то указанный в документах номер для запчастей — 0000054. Это позволяет считать автомобиль 54-м по счёту, сошедшим с конвейера.
Компания Audi рассказала о технических новшествах, применённых в интерьере электрического кроссовера
Компания Aurus выпустила пилотную партию роскошных седанов Senat в их серийном варианте. Однако купить их всё ещё нельзя: к сборке автомобилей, предназначенных для частных заказчиков, приступят через некоторое время.
Кажется, компания Rolls-Royce готова выполнить почти любую просьбу своих клиентов, особенно в вопросе заказанных и предоплаченных автомобилей. Но случается и так, что представители автопроизводителя не находят в себе силы пойти на должностное преступление и сделать с машиной то, что требует извращённый вкус покупателя...