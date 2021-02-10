Подробности о «Ниве» будущего, обновлённый Kia Stinger для России и другие события дня

Если вы не нашли в наших предыдущих подборках, посвящённых, например, Mitsubishi Pajero, Cadillac Escalade и парочке Nissan Patrol/Pathfinder, хотя бы один примечательный экземпляр, то вы очень требовательный и привередливый человек. Но мы упёртые! Вот ещё одна партия крутых внедорожников, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас.