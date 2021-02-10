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Подробности о «Ниве» будущего, обновлённый Kia Stinger для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Какой будет «Нива» будущего — новые подробности от главы Renault, как выглядит мощнейший электрокар от Audi и при чём тут Porsche Taycan, сколько стоит Kia Stinger для России после обновления, необычный Hyundai, который может шагать, ездить и даже летать, и другие события среды, 10 февраля 2021 года.

Руководитель Groupe Renault Лука де Мео в интервью Automotive News поделился своим видением будущего, которое ждёт внедорожник Lada Niva. Согласно замыслу главы компании, со сменой поколений Niva не только сохранит, но, возможно, даже усилит свои внедорожные способности.

Компания Audi рассекретила очередное пополнение линейки e-tron — на этот раз легковой e-tron GT в кузове седан. Одновременно представлены как стандартная, так и заряженная RS-модификации электрокара, при этом, несмотря на заимствование технической части у Porsche Taycan, электроседан от Audi оказался медленнее. И дешевле.

Компания Kia рассказала о ценах и деталях комплектаций фастбэка Kia Stinger, который пережил рестайлинг. Модель получила два силовых агрегата с опциональной системой полного привода, расширенный набор опций в девяти комплектациях и новый прайс-лист.

Подразделение компании Hyundai под названием New Horizons Studio представило свою новую разработку — прототип Tiger X1. Он стал логическим развитием концепта 2019 года под названием Elevate, но в первую очередь предназначен для транспортировки грузов. Уникальное шасси позволит ему справляться с любыми дорожными превратностями.

Издание Motor1 опубликовало патентные изображения, на которых, как утверждается, изображён кроссовер HR-V нового поколения, похожий сразу на несколько китайских моделей. Официальная премьера новинки состоится в середине февраля.

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