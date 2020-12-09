Первые фото самого долгожданного кроссовера, «Жук» с двигателем от вертолёта и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые снимки кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения, который все ждут, как обновили североамериканский Nissan Patrol, сколько стоит «Жук» с двигателем от вертолёта и другие события среды, 9 декабря 2020 года.
Instagram-аккаунт Allcarnews опубликовал первые снимки вседорожника Mitsubishi Outlander нового поколения без камуфляжа. Большую часть стилистических решений кроссовер унаследовал у концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, показанного в 2019 году.
Компания Nissan обнародовала итоги рестайлинга североамериканского близнеца внедорожника Patrol — модели Armada. Сам Patrol обновился ещё осенью прошлого года, но его заокеанскому варианту достались более современные опции.
На сайте Craiglist появилось объявление о продаже хэтчбека Volkswagen New Beetle, оснащённого двигателем от вертолёта. Его цена составляет 550 тысяч долларов, что делает его одним из самых дорогих Beetle в истории.
Вслед за осенней премьерой предсерийного прототипа марка Acura продемонстрировала серийный образец вседорожника MDX четвёртого поколения. Кроссовер переехал на принципиально иную платформу, обзавёлся новым интерьером и получил «заряженную» версию Type S — но она появится только в 2021 году.
Появилось видео, демонстрирующее покрытие седана Mitsubishi Lancer составом Misou Black. Японская компания, разработавшая состав, называет его «самой чёрной краской в мире». Готовый Lancer выглядит буквально чёрной дырой, так как его кузов поглощает более 99% солнечного света.
Спрос на самый угловатый из всех Мерседесов растёт непомерными темпами. А чем выше спрос, тем больше появляется тюнинг-пакетов и занимательных самоделок. Мы изучили все Гелики на Авто.ру и выбрали для вас самые необычные.