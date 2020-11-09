Сотни застрявших во Владивостоке автомобилей Mazda, изменения правил оформления ДТП и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Партия новых автомобилей Mazda, застрявших во Владивостоке, элитные российские электрокары Монарх, мощнейшая в истории Hyundai Sonata и другие события понедельника, 9 ноября 2020 года.
Собранные на заводе Mazda–Sollers во Владивостоке автомобили не могут отправиться в автосалоны в других регионах. По сообщению портала vl.ru, для их транспортировки не хватает железнодорожных вагонов.
Российская компания Монарх, занимающаяся разработкой люксовых электромобилей под одноимённым брендом, готовит к сертификации свою первую модель — электрокар S-класса. Уже с 10 ноября её можно будет заказать.
В МВД и правительстве Москвы рассматривают возможность изменения правил оформления аварий ради уменьшения числа так называемых повторных ДТП — когда очередной наезд происходит во время регистрации уже случившейся аварии. Ведомство проверит статистику и при необходимости инициирует изменения в КоАП.
Компания Hyundai обнародовала новые технические подробности о седане Sonata N Line, который возглавит модельное семейство. Новинка официально получила статус самой мощной серийной Сонаты в истории благодаря 2,5-литровому турбомотору, знакомому по Kia K5 GT.
14 ноября на аукционе Silverstone в Великобритании будет выставлен на продажу дом на колёсах Airstream 350LE выпуска 1992 года. Автобус создан фирмой, известной в первую очередь кемперами-прицепами, и считается самым большим в стране.
Американский дилер Curated объявил о распродаже пяти редчайших суперкаров и внедорожника моделей Lotus, Lamborghini и Mercedes-Benz 1980–1990 годов с минимальным пробегом. Автомобили принадлежат частному коллекционеру, имя которого не уточняется.
Мы уже рассказывали, как наши новинки воспринимали за границей и что писала о них мировая пресса. Настало время других историй — о том, кто продавал, покупал и ездил на моделях Made in USSR.
Mohave по-прежнему стоит на раме и имеет понижающую передачу, а хорошо узнаваемая линия бокового остекления мигом отвечает на вопрос о том, насколько этот автомобиль новый. Нет — не новый, а хорошо замаскированный старый, образца 2008 года...