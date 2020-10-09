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Забытый на 34 года в сарае «Запорожец», повышение зарплат на российских автозаводах и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

«Запорожец», который купили и забыли на 34 года в гараже, повышение зарплат работникам КамАЗа и АвтоВАЗа, продажа самого дорогого Майбаха в России, «самый обтекаемый» грузовик на планете и другие события пятницы, 9 октября 2020 года.

На одометре этой машины, по словам продавца, всего 3 км — на «Запорожце» доехали от магазина до гаража в 1986 году и затем забыли о нём на 34 года. И теперь продают на Авто.ру!

Тарифы и оклады работников ПАО «КамАЗ» подняли на 5%, зарплаты рабочих, служащих, специалистов и руководителей АвтоВАЗа будут проиндексированы на 3,5%. Оба повышения произведены с 1 октября.

Один из московских дилеров марки Mercedes-Benz опубликовал на Авто.ру объяв­ление о продаже очень редкой моди­фикации Maybach 62. Авто­мобиль произведён в 2009 году, но внушитель­ная стоимость объясняется очень скромным пробегом и крайне необычным кузовом.

Компания Volkswagen анонсировала новый опциональный пакет Sport для лифтбека Polo нового поколения в России. Пакет включает в себя набор дизайнер­ских элементов для экстерьера и салона, но доступен будет только с января.

Китайская компания Sinotruk CNHTC запустила продажи новейшего флагманского тягача Huanghe X7 («Жёлтая река»). Необычная кабина с выступающим «носом» обеспечила грузовику рекордно низкий показатель аэро­динами­ческого сопротивления.

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