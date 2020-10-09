Забытый на 34 года в сарае «Запорожец», повышение зарплат на российских автозаводах и другие новости дня
Редакция Авто.ру
«Запорожец», который купили и забыли на 34 года в гараже, повышение зарплат работникам КамАЗа и АвтоВАЗа, продажа самого дорогого Майбаха в России, «самый обтекаемый» грузовик на планете и другие события пятницы, 9 октября 2020 года.
На одометре этой машины, по словам продавца, всего 3 км — на «Запорожце» доехали от магазина до гаража в 1986 году и затем забыли о нём на 34 года. И теперь продают на Авто.ру!
Тарифы и оклады работников ПАО «КамАЗ» подняли на 5%, зарплаты рабочих, служащих, специалистов и руководителей АвтоВАЗа будут проиндексированы на 3,5%. Оба повышения произведены с 1 октября.
Один из московских дилеров марки Mercedes-Benz опубликовал на Авто.ру объявление о продаже очень редкой модификации Maybach 62. Автомобиль произведён в 2009 году, но внушительная стоимость объясняется очень скромным пробегом и крайне необычным кузовом.
Компания Volkswagen анонсировала новый опциональный пакет Sport для лифтбека Polo нового поколения в России. Пакет включает в себя набор дизайнерских элементов для экстерьера и салона, но доступен будет только с января.
Китайская компания Sinotruk CNHTC запустила продажи новейшего флагманского тягача Huanghe X7 («Жёлтая река»). Необычная кабина с выступающим «носом» обеспечила грузовику рекордно низкий показатель аэродинамического сопротивления.
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