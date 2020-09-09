Новый «чёрный» внедорожник АвтоВАЗа, Гелик от Louis Vuitton и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Запуск производства лимитированного внедорожника Lada 4x4 Black, Гелик от Louis Vuitton, обновлённый Genesis с «двухэтажными» фарами, все цены обновлённого Honda CR-V и другие события среды, 9 сентября 2020 года.
АвтоВАЗ приступил к выпуску внедорожника Lada 4x4 специальной серии Black. 9 сентября с конвейера сошли первые 10 экземпляров модели. Тираж спецсерии ограничат.
Шеф-дизайнер марки Mercedes-Benz Горден Вагенер и художественный руководитель направления мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло представили проект гоночного автомобиля. Основа для него выбрана необычная — рамный внедорожник
Премиальный суббренд компании Hyundai — Genesis — опубликовал фотографии и первую официальную информацию об обновлении своей младшей модели — седана G70. Он прошёл рестайлинг в стиле других автомобилей бренда.
Российский офис Хонды обнародовал прайс-лист на кроссовер
Семейство Volkswagen Golf восьмого поколения пополнилось двумя новыми версиями, которые именуются Variant (обычный) и Alltrack (вседорожный). Оба универсала стали крупнее и просторнее по сравнению с предшественником седьмого поколения.
Журнал Авто.ру нашёл 5 причин, из-за которых будущее в мировом автопроме наступает не так быстро, как многим бы хотелось.
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