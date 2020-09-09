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Новый «чёрный» внедорожник АвтоВАЗа, Гелик от Louis Vuitton и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Запуск производства лимитированного внедорожника Lada 4x4 Black, Гелик от Louis Vuitton, обновлённый Genesis с «двухэтажными» фарами, все цены обновлённого Honda CR-V и другие события среды, 9 сентября 2020 года.

АвтоВАЗ приступил к выпуску внедорожника Lada 4x4 специальной серии Black. 9 сентября с конвейера сошли первые 10 экзем­пляров модели. Тираж спецсерии ограничат.

Шеф-дизайнер марки Mercedes-Benz Горден Вагенер и художе­ственный руково­дитель направления мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло представили проект гоночного автомобиля. Основа для него выбрана необычная — рамный внедорожник G-класса.

Премиальный суббренд компании Hyundai — Genesis — опубликовал фото­графии и первую официальную информацию об обнов­лении своей младшей модели — седана G70. Он прошёл рестайлинг в стиле других авто­мобилей бренда.

Российский офис Хонды обнародовал прайс-лист на кроссовер CR-V 2020 модельного года. Базовая цена обновлённого вседорожника выросла на 56 тысяч рублей, топовая версия подорожала на 164 тысячи.

Семейство Volkswagen Golf восьмого поколения пополнилось двумя новыми версиями, которые именуются Variant (обычный) и Alltrack (вседорожный). Оба универсала стали крупнее и просторнее по сравнению с предше­ственником седьмого поколения.

Журнал Авто.ру нашёл 5 причин, из-за которых будущее в мировом автопроме наступает не так быстро, как многим бы хотелось.

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