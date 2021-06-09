Сколько стоят машины милиции, спорткар для «Почты России» и снижение скорости в городах. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! У нас опять много интересных статей и новостей, которыми мы спешим поделиться с вами. Самое важное и необходимое к прочтению традиционно — в ежедневном дайджесте Журнала Авто.ру! Рассказываем.
Сегодня утром МВД вначале вроде как поддержало инициативу по снижению скоростных ограничений в российских городах до 30 км/ч, но уже после обеда высшие чины ведомства заявили, что вообще-то не одобряют такой подход и никакого снижения не будет. Не будет и изменения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Зато в Госдуме в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, который увеличивает штраф для пьяных рецидивистов за рулём до 500 000 рублей.
В России стартовало серийное производство роскошных лимузинов Aurus Senat, которые сможет купить любой, у кого есть десяток-другой миллионов рублей. Мы побывали на предприятии в Татарстане и посмотрели, как собирают Сенаты и из каких деталей.
Немного важных новостей
- «Почта России» решила арендовать 500-сильный спорткар BMW.
- На видео попало ДТП сразу с тремя Ferrari.
- В России будут продавать гибридный кроссовер Geely.
- BMW 4 серии стал пятидверным. И он неплох!
В 1970-х минтранс США запустил программу Experimental Safety Vehicle, в рамках которой автопроизводителям предложили разработать машины, способные выдержать практически любую аварию, а также не наносить травмы людям как внутри, так и снаружи. Вспоминаем самые яркие и необычные прототипы, созданные в рамках этой инициативы.
Известный факт — на Авто.ру продают много спецтехники. Но знаете ли вы, что в продаже есть даже старые милицейские автомобили: с соответствующей раскраской, мигалками и громкоговорителями. Нашли самые интересные экземпляры!
Кстати!
Оказывается, на 24-часовой гоночный марафон можно заявиться даже на стареньком Логане. И добраться на нём до финиша, обогнав кого-то по пути!