Сколько стоят машины милиции, спорткар для «Почты России» и снижение скорости в городах. Главное за день

Почитать перед сном

В 1970-х минтранс США запустил программу Experimental Safety Vehicle, в рамках которой автопроизводителям предложили разработать машины, способные выдержать практически любую аварию, а также не наносить травмы людям как внутри, так и снаружи. Вспоминаем самые яркие и необычные прототипы, созданные в рамках этой инициативы.

Известный факт — на Авто.ру продают много спецтехники. Но знаете ли вы, что в продаже есть даже старые милицейские автомобили: с соответствующей раскраской, мигалками и громкоговорителями. Нашли самые интересные экземпляры!