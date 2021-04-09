Новая Octavia Sportline, сумасшедший Гелик и другие события дня

На аукционе Bring a Trailer выставлен на торги хот-хэтч Honda Civic Type R из ограниченной серии с особо хардкорным характером. Это третий по счёту хэтчбек из всего шести сотен, проданных в США. За спорткар с пробегом 65 километров уже предлагают больше, чем он стоил новым, при этом до конца торгов ещё 4 дня.