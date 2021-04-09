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Новая Octavia Sportline, сумасшедший Гелик и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит новая Octavia Sportline, 850-сильный Гелик от Mansory, который стоит больше 600 тысяч долларов, бонусы от Теслы, супертягач из Китая и другие события пятницы, 9 апреля 2021 года.

Компания Skoda анонсировала новую модификацию для лифтбека и универсала Octavia: это исполнение Sportline. Отличаться оно будет особым оформлением кузова и спортивными акцентами в салоне. Skoda Octavia Sportline предложат с широкой моторной гаммой, полным приводом и адаптивной подвеской в качестве опции.

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило модель Gronos на базе Мercedes-AMG G 63 второго поколения. Новинка на 265 сил мощнее стандартного внедорожника и оценивается в 665 тысяч долларов. Исходный внедорожник можно купить в Германии всего за 190 тысяч.

Компания Tesla вернула на банковские счета своим клиентам суммы от 37 до 71 тысячи долларов. В марте за некоторые из купленных электромобилей оплата списалась дважды. В качестве извинения компания добавила компенсацию для покупок в её онлайн-магазине.

В Твиттере появились изображения грузового электрокара Geely: опубликовавший их аккаунт GregKable называет источником изображений сайт одного из поставщиков корпорации. Магистральный тягач Geely получит полноценную кабину со спальным местом и современным интерьером, а основным конкурентом новинки на рынках Европы и США станет Tesla Semi.

На аукционе Bring a Trailer выставлен на торги хот-хэтч Honda Civic Type R из ограниченной серии с особо хардкорным характером. Это третий по счёту хэтчбек из всего шести сотен, проданных в США. За спорткар с пробегом 65 километров уже предлагают больше, чем он стоил новым, при этом до конца торгов ещё 4 дня.

Если вы автомобилист, то, скорее всего, видели знак, предупреждающий о начале опасного участка дороги. Однако есть места, где можно повесить хоть тысячу таких знаков, но аварии там всё равно будут происходить. Сегодня рассказываем о шести «бермудских треугольниках» для автомобилей, которые лучше объезжать стороной.

Сегмент компактных вседорожников готовится к очередному пополнению. Уже к середине весны Россию навестят несколько новинок из Европы и Азии — с яркими лицами, полным приводом и круто оснащёнными салонами. Что это за модели и чем они хороши?

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