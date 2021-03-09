Самый дорогой в России УАЗ, очень длинная Skoda Octavia и другие события дня

В продаже на Авто.ру появился экстремальный УАЗ Пикап, установленный на мосты от грузовика ГАЗ-66 — культовой в среде российских поклонников бездорожья «шишиги». Оценён пикап, собранный в 2012 году, в 3 миллиона рублей. Это самый дорогой УАЗ с пробегом, который можно купить сегодня в России.