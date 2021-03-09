Самый дорогой в России УАЗ, очень длинная Skoda Octavia и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит и сколько стоит самый дорогой УАЗ, автомобиль года в Великобритании, растянутая Октавия для Китая, роскошная «Копейка» ВАЗ с салоном в стиле Майбаха и другие события вторника, 9 марта 2021 года.
В продаже на Авто.ру появился экстремальный УАЗ Пикап, установленный на мосты от грузовика ГАЗ-66 — культовой в среде российских поклонников бездорожья «шишиги». Оценён пикап, собранный в 2012 году, в 3 миллиона рублей. Это самый дорогой УАЗ с пробегом, который можно купить сегодня в России.
Компания Skoda представила ещё одну модификацию лифтбека Octavia нового поколения. Модели увеличили колёсную базу, добавили нового оснащения и несколько изменили внешность. Продаваться новая версия будет только на рынке Китая.
Болгарское тюнинг-ателье GB Design опубликовало фотографии своего нового проекта, посвящённого 50-летнему юбилею ВАЗ-2101. Легендарную «Копейку» снабдили роскошным салоном с кожаной отделкой. На постройку машины ушло четыре месяца, но купить её нельзя.
Жюри конкурса «Автомобиль года в Великобритании» подвело итоги. Всего 29 членов жюри отобрали победителей в 12 категориях.
Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии инцидента, случившегося в жилом комплексе «Ривер парк» на улице Коломенской в Москве. Там кроссовер Porsche Macan пробил стену многоуровневой парковки и чуть не выпал наружу.