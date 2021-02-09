Редкий армейский внедорожник за миллион рублей, самый большой полноприводник в мире и другие события дня

Большой семейный автомобиль сегодня обычно ищут в сегменте кроссоверов, где серьёзная проходимость — качество почти невозможное. И тут появляется он — рамный внедорожник с семиместным салоном. Уже бежите в очередь? Но что, если вам продают автомобиль, недорого слепленный на устаревшей базе и завёрнутый в красивую обёртку?