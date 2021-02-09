Редкий армейский внедорожник за миллион рублей, самый большой полноприводник в мире и другие события дня
Редакция Авто.ру
Редкий армейский внедорожник, который продают всего за миллион рублей, какие кроссоверы в России лишатся механической коробки, кадры самого большого полноприводника в мире и другие события вторника, 9 февраля 2021 года.
На онлайн-аукционе Bringatrailer появился в продаже внедорожник AMC M442A1, также известный как Mighty Mite. За лёгкий военный полноприводник выпуска 1961 года, построенный для морской пехоты США, просят 926 тысяч рублей, но до конца торгов ещё два дня.
Российский рынок покинули почти все кроссоверы Geely Atlas с механической коробкой передач. Как сообщают «Китайские автомобили», вседорожник лишился двух ранее доступных вариантов оснащения — теперь у Atlas осталась только одна комплектация с «механикой».
В Музее истории внедорожной техники в ОАЭ выставили самый большой автомобиль 4х4 в мире. Фактическая масса вездехода LARC LX может достигать 230 тонн. На его платформе могут разместиться до 200 солдат и целый танк.
Режиссёр девятой части «Форсажа» Джастин Лин поделился подробностями о съёмках одного из эпизодов фильма — он занимает примерно 4 секунды экранного времени. На съёмку сложного трюка с участием Toyota GT86 ушло около восьми месяцев и три автомобиля.
Ателье Mansory, известное своим неоднозначным подходом к тюнингу автомобилей, обнародовало детали очередного проекта — второго по счёту в линейке Le Mansory. Среднемоторный суперкар Ford GT благодаря усилиям тюнеров радикально изменил внешность и обзавёлся доработанным двигателем.
Большой семейный автомобиль сегодня обычно ищут в сегменте кроссоверов, где серьёзная проходимость — качество почти невозможное. И тут появляется он — рамный внедорожник с семиместным салоном. Уже бежите в очередь? Но что, если вам продают автомобиль, недорого слепленный на устаревшей базе и завёрнутый в красивую обёртку?