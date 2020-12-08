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Продажа советской «Волги» без пробега, повышение цен на автомобили с 1 января и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Одна из последних советских «Волг» без пробега, которую можно купить, подорожание автомобилей BMW в России, цены на новые кроссоверы от Peugeot, новая серия сумасшедших дриф-трюков Джимханы и другие события вторника, 8 декабря 2020 года.

Уникальный экземпляр ГАЗ-2410 «Волга» 1990 года выпуска выставили на продажу на Авто.ру. За прошедшие 30 лет пробег седана не достиг и 2500 километров. Цена сопоставима со стоимостью нового Kia Ceed или Cerato.

Концерн BMW объявил о грядущем изменении прайс-листа на свои модели в России. Баварские автомобили подорожают в среднем на 4,5% — заказы с датой производства, начиная с января 2021 года, принимают уже по новым ценам.

Опубликована одиннадцатая часть короткометражного автоэкшена Джимхана, в которой впервые не участвует его создатель и идеолог Кен Блок. Его преемник перелетает на машине через залив, дрифтит, где можно и нельзя, и практически соприкасается с летящим самолётом.

В России стартовал приём заказов на обновлённые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008. Оба вседорожника получат в нашей стране по три комплектации и разделят моторную гамму, которая состоит лишь из двух агрегатов.

Странная социальная акция состоялась в столичном районе Беляево. На лобовые стёкла припаркованных машин неизвестный положил полиэтиленовые пакеты. В каждом из них находился солёный огурец и лист бумаги с надписью: «Этот огурчик для тебя».

В этом году в России в очередной раз обновился внешний вид водительского удостоверения. Но сколько таких изменений уже случилось с правами с тех пор, как закончился Советский Союз? Собрали немного любопытных наблюдений за период с 1990-х по 2020 год.

Мы открываем последний — уже пятый том нашей Большой энциклопедии мощности. Позади 40 брендов, осталось лишь 10 марок, с самыми мощными машинами которых мы вас прямо сейчас познакомим.

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