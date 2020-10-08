Пролёт Теслы «возле» Марса, «обнуление» штрафов в новом КоАП и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Пролёт электрокара Tesla Roadster «возле» Марса, возможность «обнуления» штрафов в новом КоАП, соперник УАЗ Пикап от Great Wall и другие события четверга, 8 октября 2020 года.
Компания SpaceX объявила, что запущенный в космос Tesla Roadster приблизился к Марсу на максимально возможное расстояние — 0,05 астрономической единицы (чуть более 8 миллионов километров). Астроном Джонатан Макдауэлл уверяет, что электрокар оказался ещё ближе.
Обсуждаемый Госдумой проект нового КоАП пополнился новой нормой, которую назвали «обнулением» штрафов. Член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Дмитрий Вяткин пояснил суть нововведения.
Компания Great Wall официально вернулась на российский рынок: объявлены спецификации пикапа Wingle 7, который появится в дилерских центрах марки Haval уже через две-три недели. Новинку предложат с двухрядной кабиной и безальтернативным двухлитровым дизелем.
Компания Mercedes-Benz планирует выпустить на рынок седан с дорожным просветом кроссовера, возможно, по мотивам концепта Maybach Vision Ultimate Luxury. Новинка займёт новый сегмент рынка, который получит название SUL — Sport Utility Limousine.
На eBay появилось объявление о продаже спорткара Porsche 356B Super Coupe 1963 года выпуска, обнаруженного в гараже. Продавец из Беверли-Хиллз оценил машину в 56,5 тысячи долларов (около 4,4 миллиона рублей).
Анонимный покупатель заплатил на аукционе Aguttes 730 000 евро за один из самых успешных болидов современного ралли, на котором выступал многократный чемпион мира Себастьен Лёб.
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С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Они вводят новые правила и процедуры, основная задача которых — бороться с нелегальным выпуском диагностических карт. Рассказываем, чего ждать.