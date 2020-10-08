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Пролёт Теслы «возле» Марса, «обнуление» штрафов в новом КоАП и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Пролёт электрокара Tesla Roadster «возле» Марса, возможность «обнуления» штрафов в новом КоАП, соперник УАЗ Пикап от Great Wall и другие события четверга, 8 октября 2020 года.

Компания SpaceX объявила, что запущенный в космос Tesla Roadster приблизился к Марсу на максимально возможное расстояние — 0,05 астрономи­ческой единицы (чуть более 8 милли­онов километров). Астроном Джонатан Макдауэлл уверяет, что электрокар оказался ещё ближе.

Обсуждаемый Госдумой проект нового КоАП пополнился новой нормой, которую назвали «обнуле­нием» штрафов. Член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Дмитрий Вяткин пояснил суть нововведения.

Компания Great Wall официально вернулась на российский рынок: объявлены специ­фикации пикапа Wingle 7, который появится в дилерских центрах марки Haval уже через две-три недели. Новинку предложат с двухрядной кабиной и безальтер­нативным двух­литровым дизелем.

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить на рынок седан с дорожным просветом кроссовера, возможно, по мотивам концепта Maybach Vision Ultimate Luxury. Новинка займёт новый сегмент рынка, который получит название SUL — Sport Utility Limousine.

На eBay появилось объявление о продаже спорткара Porsche 356B Super Coupe 1963 года выпуска, обнаруженного в гараже. Продавец из Беверли-Хиллз оценил машину в 56,5 тысячи долларов (около 4,4 миллиона рублей).

Анонимный покупатель заплатил на аукционе Aguttes 730 000 евро за один из самых успешных болидов современного ралли, на котором выступал много­кратный чемпион мира Себастьен Лёб.

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С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Они вводят новые правила и процедуры, основная задача которых — бороться с нелегальным выпуском диагностических карт. Рассказываем, чего ждать.

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