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Первое фото новой Хонды CR-V для России, таран сена на Bugatti и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит обновлённая версия кроссовера Honda CR-V для России и к чему готовиться водителям, таран сена на Bugatti за 149 миллионов рублей, новейший суперкар Maserati, рассекреченный до премьеры, и другие события вторника, 8 сентября 2020 года.

Российский офис компании Honda анонсировал скорое появление в нашей стране рестайлинговой версии кроссовера CR-V. Вседорожнику переосмыслили внешность, доработали салон, а также расширили список доступного оборудования.

Уникальный гиперкар Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'or Blanc попал в аварию во время гонки экзотических автомобилей в Швейцарии. Стоимость автомобиля на момент выхода в 2011 году составляла 1,65 миллиона евро или 149 миллионов рублей.

Опубликованы первые официальные фотографии и некоторые характеристики среднемоторного суперкупе Maserati MC20. Новый флагман Maserati получил как бензиновую, так и электрическую версии.

Купе-кабриолет BMW M3 в кузове E93 оснастили силовым агрегатом от Ferrari. Владелец спорткара решился на радикальную доработку после того, как заводской мотор пришёл в негодность. Однако одним двигателем модернизация «эмки» не ограничилась.

На онлайн-аукционе Bring A Trailer выставили на продажу купе BMW Z3 M 2002 года выпуска очень редкого цвета Laguna Seca Blue. Таких автомобилей в США было отгружено всего 16. Ставка сейчас составляет 57 500 долларов (почти 4,4 миллиона рублей).

Несмотря на то, что вступление в силу законов, которые серьёзно изменят жизнь российских автомобилистов, по понятным причинам перенесли на следующий год, вообще без новшеств водители не останутся. Рассказываем, к чему стоит подготовиться.

За 12 лет, что выпускался «сто-двадцать-четвёртый», он получил столько спецверсий, что их полный список потребовал бы отдельной статьи. Мы решили отобрать самые дикие и редкие версии «Ешки», которые вы и представить себе не могли.

Какая новость вторника, на ваш взгляд, стала самой интересной? Голосуем! 

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