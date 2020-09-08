Первое фото новой Хонды CR-V для России, таран сена на Bugatti и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит обновлённая версия кроссовера Honda CR-V для России и к чему готовиться водителям, таран сена на Bugatti за 149 миллионов рублей, новейший суперкар Maserati, рассекреченный до премьеры, и другие события вторника, 8 сентября 2020 года.
Российский офис компании Honda анонсировал скорое появление в нашей стране рестайлинговой версии кроссовера
Уникальный гиперкар Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'or Blanc попал в аварию во время гонки экзотических автомобилей в Швейцарии. Стоимость автомобиля на момент выхода в 2011 году составляла 1,65 миллиона евро или 149 миллионов рублей.
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