Новый Sportage (очень странный), реформа ОСАГО (подорожает?) и семь семёрок за Escalade. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Уже завтра состоится премьера очень важной модели, название которой начинается на «T», а заканчивается на «oyota Land Cruiser 300». Но и без этого здоровяка в мире автомобилей за последние 24 часа случилось много важного и интересного.
Российская новинка дня: Cadillac Escalade
В России начали принимать заказы на флагманский внедорожник Cadillac последнего поколения — тот самый, у которого 38-дюймовый экран в салоне. Цена — от 7 777 777 рублей. Нет, это не шутка.
Главная новинка дня: Kia Sportage
Встречайте, Kia Sportage нового поколения! И у него опять настолько инопланетная внешность, что к ней придётся привыкать. Впрочем, предшественник прижился довольно быстро, значит и у новичка есть шансы на успех. В том числе и в России: есть версия, что до нас кроссовер доберётся до конца года!
Немного важных новостей
- Появились тизеры Opel Astra нового поколения.
- В Россию привезли 150-сильный Peugeot 2008.
- Каршеринг Яндекс.Драйв оценит стиль вождения .
- Новый S-класс проверили «лосиным тестом». Результаты — не топовые .
Почитать перед сном
Ближайшей осенью Госдума начнёт обсуждение очередной реформы ОСАГО. Если все предложения будут одобрены, то стоимость «автогражданки» может увеличиться на треть! Правда, вместе с подорожанием автомобилисты получат и некоторые полезные новшества.
Последние годы выдались для марки Opel не слишком спокойными. Фирма сменила владельца, начала масштабную реорганизацию модельного ряда и устроила настоящую чехарду с названиями. Но для нас важно, что бренд, оказавшись под крылом у французов, вернулся в Россию! И даже привёз на наш рынок свежую новинку — кроссовер Opel Crossland X. Хотите знать, на смену какой модели пришёл этот вседорожник и что он из себя представляет? Читайте наш премьерный тест!
Кстати!
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