Новый Sportage (очень странный), реформа ОСАГО (подорожает?) и семь семёрок за Escalade. Главное за день

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Ближайшей осенью Госдума начнёт обсуждение очередной реформы ОСАГО. Если все предложения будут одобрены, то стоимость «автогражданки» может увеличиться на треть! Правда, вместе с подорожанием автомобилисты получат и некоторые полезные новшества.

Последние годы выдались для марки Opel не слишком спокойными. Фирма сменила владельца, начала масштабную реорганизацию модельного ряда и устроила настоящую чехарду с названиями. Но для нас важно, что бренд, оказавшись под крылом у французов, вернулся в Россию! И даже привёз на наш рынок свежую новинку — кроссовер Opel Crossland X. Хотите знать, на смену какой модели пришёл этот вседорожник и что он из себя представляет? Читайте наш премьерный тест!