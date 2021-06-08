Посмотрите на копию электро-Хаммера из Lego: у неё тоже есть «режим краба»

Новый Sportage (очень странный), реформа ОСАГО (подорожает?) и семь семёрок за Escalade. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Уже завтра состоится премьера очень важной модели, название которой начинается на «T», а заканчивается на «oyota Land Cruiser 300». Но и без этого здоровяка в мире автомобилей за последние 24 часа случилось много важного и интересного.

Российская новинка дня: Cadillac Escalade

В России начали принимать заказы на флагманский внедорожник Cadillac последнего поколения — тот самый, у которого 38-дюймовый экран в салоне. Цена — от 7 777 777 рублей. Нет, это не шутка.

Главная новинка дня: Kia Sportage

Встречайте, Kia Sportage нового поколения! И у него опять настолько инопланетная внешность, что к ней придётся привыкать. Впрочем, предшественник прижился довольно быстро, значит и у новичка есть шансы на успех. В том числе и в России: есть версия, что до нас кроссовер доберётся до конца года!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Ближайшей осенью Госдума начнёт обсуждение очередной реформы ОСАГО. Если все предложения будут одобрены, то стоимость «автогражданки» может увеличиться на треть! Правда, вместе с подорожанием автомобилисты получат и некоторые полезные новшества.


Последние годы выдались для марки Opel не слишком спокойными. Фирма сменила владельца, начала масштабную реорганизацию модельного ряда и устроила настоящую чехарду с названиями. Но для нас важно, что бренд, оказавшись под крылом у французов, вернулся в Россию! И даже привёз на наш рынок свежую новинку — кроссовер Opel Crossland X. Хотите знать, на смену какой модели пришёл этот вседорожник и что он из себя представляет? Читайте наш премьерный тест!

Кстати!

Не знаете, что делать с разбросанными по всему дому детальками Lego? Попробуйте собрать Lamborghini Sian ! Понадобится всего-то 400 000 кубиков.

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