Какие штрафы повысят в пять раз, новый кроссовер от Hyundai и другие события дня

В TikTok становится вирусным видео, записанное на одной из дорог Мексики: на нём запечатлён пикап марки Ford, который, похоже, используют для переезда. Однако для того, чтобы не ездить туда-сюда несколько раз, водитель пикапа возвёл на нём груду мебели высотой с дом.