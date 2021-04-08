Какие штрафы повысят в пять раз, новый кроссовер от Hyundai и другие события дня
Редакция Авто.ру
Крупное повышение штрафов на ж/д-переездах, новый семиместный кроссовер от Hyundai, 42-летняя «Волга» по цене новой Лады, дистанционное управление для российских Renault и другие события четверга, 8 апреля 2021 года.
Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в статью 12.10 КоАП — она предусматривает наказание за нарушения проезда через железнодорожные пути. Поправками существующие штрафы увеличиваются в пять раз. Выявлять нарушения поручат как инспекторам ГИБДД, так и камерам автоматической фиксации.
Компания Hyundai представила в Индии свою новую разработку — вседорожник Alcazar, который получит два варианта компоновки салона. Чтобы разместить в интерьере третий ряд сидений, местную версию кроссовера Creta растянули на 150 миллиметров.
На Авто.ру появилось объявление о продаже седана ГАЗ-24 «Волга», выпущенного в 1979 году. С тех пор автомобиль пробежал всего 7500 километров. За «капсулу времени» продавец из Москвы просит 650 000 рублей, что соответствует стоимости новой Lada Granta в средней комплектации.
В России заработала программа Renault Connect, обеспечивающая доступ автовладельцев к так называемым «подключённым» сервисам. Доступны они будут только на моделях, оснащённых фирменной медиасистемой EasyLink.
В TikTok становится вирусным видео, записанное на одной из дорог Мексики: на нём запечатлён пикап марки Ford, который, похоже, используют для переезда. Однако для того, чтобы не ездить туда-сюда несколько раз, водитель пикапа возвёл на нём груду мебели высотой с дом.
В ГИБДД регулярно устраивают облавы на машины-невидимки, но всех поймать не удаётся. Разбираемся, в чём проблема и как власти собираются её решать.