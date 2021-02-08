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ПАЗ на максималках, рейтинг регионов России с самым доступным бензином и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Роскошный автокемпер ПАЗ, который может заменить целую квартиру, рейтинг регионов России с самым доступным бензином, за сколько продали самый старый новый автомобиль, простоявший в автосалоне 7 лет, и другие события понедельника, 8 февраля 2021 года.

Компания «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода разработала проект дома на колёсах на базе автобуса «Вектор Next» Павловского автобусного завода. Как стало известно Авто.ру, типовая комплектация кемпера обойдётся примерно в 5,5 миллиона рублей, что сопо­ставимо с ценой базового варианта кроссовера BMW X5.

Самый доступный бензин АИ-92 в России обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе. К такому выводу пришли аналитики «РИА Новости», отметив, что доступный не значит дешёвый. В среднем по стране бензин за год подорожал на 2,9% (ниже уровня инфляции), а в одном из регионов даже подешевел.

Компания Audi озвучила российский ценник кросс-купе e-tron Sportback с двухмоторной силовой установкой, развивающей на пике 408 л.с. Оно стоит минимум 6 485 000 рублей, это выше стоимости как базовой комплектации кросс-купе Audi Q8, так и e-tron в традици­онном кузове с теми же двигателями.

Дилер из Коннектикута на днях нашёл покупателя на купе Lotus Evora. На это ему потребовалось семь лет: спорткар был выпущен в декабре 2013 года, пишет Car and Driver.

На онлайн-площадке Facebook Marketplace появилось объявление о распродаже десятков автомо­билей, много лет хранив­шихся в огромном сарае. Продавцы утверждают, что все они снабжены двигате­лями Ванкеля, но, судя по фото, это не совсем так.

Правительство собирается внести в Госдуму законопроект, который реанимирует меру пресечения в виде запрещения эксплу­атации транс­портного средства. Причём выносить такой запрет инспекторы ГИБДД смогут прямо на дороге. Объясняем, как всё это будет работать и чем грозит водителям.

В этом году социальные волнения в США и мировой корона­кризис вмешались в планы брендов, отразились на тематике роликов, а кое-кого даже заставили отказаться от очень дорогой трансляции в пользу благо­творитель­ности. Так, например, поступили Hyundai и Kia. Но крутая реклама всё-таки была, а мы выбрали для вас самую интересную.

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