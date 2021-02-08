ПАЗ на максималках, рейтинг регионов России с самым доступным бензином и другие события дня

В этом году социальные волнения в США и мировой корона­кризис вмешались в планы брендов, отразились на тематике роликов, а кое-кого даже заставили отказаться от очень дорогой трансляции в пользу благо­творитель­ности. Так, например, поступили Hyundai и Kia. Но крутая реклама всё-таки была, а мы выбрали для вас самую интересную.