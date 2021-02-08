ПАЗ на максималках, рейтинг регионов России с самым доступным бензином и другие события дня
Редакция Авто.ру
Роскошный автокемпер ПАЗ, который может заменить целую квартиру, рейтинг регионов России с самым доступным бензином, за сколько продали самый старый новый автомобиль, простоявший в автосалоне 7 лет, и другие события понедельника, 8 февраля 2021 года.
Компания «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода разработала проект дома на колёсах на базе автобуса «Вектор Next» Павловского автобусного завода. Как стало известно Авто.ру, типовая комплектация кемпера обойдётся примерно в 5,5 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой базового варианта кроссовера BMW X5.
Самый доступный бензин АИ-92 в России обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе. К такому выводу пришли аналитики «РИА Новости», отметив, что доступный не значит дешёвый. В среднем по стране бензин за год подорожал на 2,9% (ниже уровня инфляции), а в одном из регионов даже подешевел.
Компания Audi озвучила российский ценник кросс-купе
Дилер из Коннектикута на днях нашёл покупателя на купе Lotus Evora. На это ему потребовалось семь лет: спорткар был выпущен в декабре 2013 года, пишет Car and Driver.
На онлайн-площадке Facebook Marketplace появилось объявление о распродаже десятков автомобилей, много лет хранившихся в огромном сарае. Продавцы утверждают, что все они снабжены двигателями Ванкеля, но, судя по фото, это не совсем так.
Правительство собирается внести в Госдуму законопроект, который реанимирует меру пресечения в виде запрещения эксплуатации транспортного средства. Причём выносить такой запрет инспекторы ГИБДД смогут прямо на дороге. Объясняем, как всё это будет работать и чем грозит водителям.
В этом году социальные волнения в США и мировой коронакризис вмешались в планы брендов, отразились на тематике роликов, а кое-кого даже заставили отказаться от очень дорогой трансляции в пользу благотворительности. Так, например, поступили Hyundai и Kia. Но крутая реклама всё-таки была, а мы выбрали для вас самую интересную.