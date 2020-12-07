За что у водителей хотят изымать СТС, фото нового Кашкая и другие события дня
Редакция Авто.ру
Ужесточение контроля за неисправными автомобилями, первые официальные фотографии салона нового Nissan Qashqai, цена «спортивного» Volkswagen Polo для России и другие события понедельника, 7 декабря 2020 года.
МВД предлагает в рамках реформы техосмотра дать инспекторам ГИБДД возможность приостанавливать действие диагностических карт. Тем самым инспекторы смогут заставлять водителей исправлять критические поломки. Если же этого не будет сделано, у автомобилиста изымут и свидетельство о регистрации.
Компания Nissan опубликовала первые изображения интерьера кроссовера Qashqai нового поколения, а также поделилась некоторыми техническими деталями. Вседорожник станет просторнее и получит новое мультимедийное оборудование, а его топовые комплектации приблизятся к премиальному сегменту.
Российский офис Volkswagen открыл приём заказов на лифтбек Polo с опциональным пакетом «Спорт». Комплект агрессивного декора для кузова и салона Поло обойдётся в сумму от 37 до 85 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Поставки стартуют в январе 2021 года.
В очередном выпуске дрэг-сериала Hoonciorn vs The World против 1400-сильного модифицированного Мустанга Кена Блока выставили семидесятилетний Ford
На аукционе Bonhams выставлен на продажу единственный в своём роде Citroen 2CV, построенный для участия в марокканском ралли-марафоне Rallye de l'Atlas. На создание двухмоторного спорткара ушло около 3 тысяч часов, но ресурса машины в итоге хватило на десять лет участия в гонках.
На что похожи автомобили, которые несколько лет провели на глубине, и как они там оказались? Собрали для вас очень мокрую подборку жертв кораблекрушений и простой человеческой нерасторопности. Нырять не надо — они давно на берегу!