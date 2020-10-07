Ещё один BMW с огромными «ноздрями» сфотографировали на дороге

Возвращение пропускного режима в Москве, внедорожник-гигант Kia для России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Будут ли в Москве вводить ограничения на передвижения, дата начала продаж большого внедорожника Kia для России, самый быстрый переднеприводный хот-хэтч от BMW, кадры чудесного спасения автогонщицы и другие события среды, 7 октября 2020 года.

Некоторые подразделения столичной админи­страции уже начали готовиться к повторному введению ограни­чений на перемещение по городу в связи с коронавирусом, сообщил телеграм-канал Baza. В мэрии Москвы эту информацию не подтвердили, но Baza опубликовала фотокопию одной из уже выданных справок.

Kia анонсировала в России продажи большого внедорожника Mohave после обновления. Цены и детали комплектаций пока не обнародо­ваны, но известно, что внедорожник будет продаваться в нашей стране только с дизельным двигателем.

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству седанов Hyundai Sonata по полному циклу. Теперь кузов для модели свари­вают и окрашивают в России. До этого, с 2017 года, сборка велась крупноузловым методом.

Компания BMW представила свой самый мощный передне­приводный хэтчбек — 128ti. Он расположится в модельном ряду между 178-сильным 120i и полно­приводным M135i xDrive и станет конкурировать с Volkswagen Golf GTI. Уже известно, что он быстрее.

Компания Opel представила рестайлинговый вариант кроссовера, ранее известного как Crossland X. Модель обзавелась внешностью в новом фирменном стиле Vizor, получила перера­ботанное шасси и обновлённые мульти­медийные системы.

Инцидент случился на четверть­финальных заездах класса Top Fuel на чемпионате Camping World Drag Racing Series. Машина Лии Прюэтт по неясной пока причине буквально взлетела в воздух, но спортс­менка не пострадала и смогла сама выбраться из-под обломков.

Дарить машины детям — привычка не только российских бизнесменов: в этой подборке мы собрали певцов, спортсменов, предприни­мателей и даже одну супермодель. Но главное: машины, которые они дарят своим чадам, тоже необычные.

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