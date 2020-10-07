Возвращение пропускного режима в Москве, внедорожник-гигант Kia для России и другие новости дня

Некоторые подразделения столичной админи­страции уже начали готовиться к повторному введению ограни­чений на перемещение по городу в связи с коронавирусом, сообщил телеграм-канал Baza. В мэрии Москвы эту информацию не подтвердили, но Baza опубликовала фотокопию одной из уже выданных справок.