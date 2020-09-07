Фото невиданного УАЗа, автокредитный бум в России и другие новости дня

Прототип большого Wagoneer вышел на сто процентов убойным. Вкусы вкусами, но у внедорожника, который станет серийным уже к 2021 году, очень убедительная внешность и богатый внутренний мир. Рассказываем, насколько грандиозным получился большой «Гранд» и кому он машет своей пухлой ручкой?