Отец создал костюм трансформера Бамблби, чтобы удивить сына в детском саду. Видео

Фото невиданного УАЗа, автокредитный бум в России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Какой могла бы стать «Буханка» в 60-х годах, автокредитный бум в России, фото новых Логана и Сандеро с фарами как у Lamborghini, как выглядит самый доступный Гелик и другие события понедельника, 7 сентября 2020 года.

Ульяновский автозавод опубликовал эскизы одного из перспективных заводских проектов, посвящённых исследованиям возможностей стеклоткани. Именно пластиковым мог бы стать, как оказалось, преемник классического УАЗ-450.

Отказ от режима самоизоляции и рост цен на автомобили в России привели к буму на кредитном рынке. В июле граждане оформили автокредитов почти на 65 миллиардов рублей. Всего кредитов было выдано около 82,5 тысячи — это новый рекорд.

Опубликованы первые фотографии моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway нового поколения. Облик седана и хэтчбеков с переходом на новую платформу изменился радикально. Официальная премьера новинок состоится 29 сентября.

В Китае начались продажи самой бюджетной модификации внедорожника Mercedes-Benz G-класса. Версия с индексом G 350 оказалась слабее, чем ожидалось ранее, но по уровню оснащения не уступит старшему исполнению G 500.

КамАЗ сообщил о выпуске первого самосвала нового семейства К5. Первенцем стала трёхосная модификация 6595 с колёсной формулой 6х4. Её предназначение — работа на горных и песчаных карьерах.

На заводе Kia в Санкт-Петербурге стартовала сборка модерни­зированного седана Rio с видоизменённым экстерьером и прежними силовыми агрегатами. Продажи начнутся осенью.

Прототип большого Wagoneer вышел на сто процентов убойным. Вкусы вкусами, но у внедорожника, который станет серийным уже к 2021 году, очень убедительная внешность и богатый внутренний мир. Рассказываем, насколько грандиозным получился большой «Гранд» и кому он машет своей пухлой ручкой?

Мы протестировали самую нафаршированную версию Hyundai Sonata, которая с доплатой за цвет и панорамную крышу обойдётся в 2 164 000 рублей. Подробно рассказываем, чем хорош и чем плох этот необычный седан...

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