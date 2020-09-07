Фото невиданного УАЗа, автокредитный бум в России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Какой могла бы стать «Буханка» в 60-х годах, автокредитный бум в России, фото новых Логана и Сандеро с фарами как у Lamborghini, как выглядит самый доступный Гелик и другие события понедельника, 7 сентября 2020 года.
Ульяновский автозавод опубликовал эскизы одного из перспективных заводских проектов, посвящённых исследованиям возможностей стеклоткани. Именно пластиковым мог бы стать, как оказалось, преемник классического УАЗ-450.
Отказ от режима самоизоляции и рост цен на автомобили в России привели к буму на кредитном рынке. В июле граждане оформили автокредитов почти на 65 миллиардов рублей. Всего кредитов было выдано около 82,5 тысячи — это новый рекорд.
Опубликованы первые фотографии моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway нового поколения. Облик седана и хэтчбеков с переходом на новую платформу изменился радикально. Официальная премьера новинок состоится 29 сентября.
В Китае начались продажи самой бюджетной модификации внедорожника Mercedes-Benz
КамАЗ сообщил о выпуске первого самосвала нового семейства К5. Первенцем стала трёхосная модификация 6595 с колёсной формулой 6х4. Её предназначение — работа на горных и песчаных карьерах.
На заводе Kia в Санкт-Петербурге стартовала сборка модернизированного седана Rio с видоизменённым экстерьером и прежними силовыми агрегатами. Продажи начнутся осенью.
Прототип большого Wagoneer вышел на сто процентов убойным. Вкусы вкусами, но у внедорожника, который станет серийным уже к 2021 году, очень убедительная внешность и богатый внутренний мир. Рассказываем, насколько грандиозным получился большой «Гранд» и кому он машет своей пухлой ручкой?
Мы протестировали самую нафаршированную версию Hyundai Sonata, которая с доплатой за цвет и панорамную крышу обойдётся в