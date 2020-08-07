Названа российская цена внедорожника Mercedes-Maybach

Новый Дастер в России, объяснение запрету б/у запчастей и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Первое фото нового Дастера на российских дорогах, реакция Минпромторга на запрет б/у запчастей, новый Кадиллак с метровым экраном, очень дешёвый кроссовер Kia и другие события пятницы, 7 августа 2020 года.

На трассе в Подмосковье сфотографировали кроссовер Renault Duster с заклеенным маскировочной плёнкой кузовом. Судя по камуфляжу, нас ждёт ещё одна рестайлинговая версия модели.

В Минпромторге объяснили, для кого будет действовать запрет на использование деталей, которые уже были в употреблении. Чиновники обещают, что обычных автолюбителей запрет не коснётся.

Марка Cadillac официально представила прототип своего первого электромобиля Lyriq. Кроссовер пока носит статус концепта, но известно, что серийная модель будет на 85 процентов копировать прототип. На рынок она выйдет в 2022 году.

Премьера нового кроссовера Kia Sonet состоялась в Индии, но позже он станет глобальным. Цены на новинку начинаются от 650 тысяч рупий или примерно от 640 тысяч рублей.

В Госдуме выступили с инициативой поддержать владельцев отечественных автомобилей, отменив для них транспортный налог. 

Возрождённый внедорожник Ford Bronco проехал внедорожную трассу Rubicon trail, которая ассоциируется с одним из главных оппонентов новинки — Jeep Wrangler. С заезда опубликованы фотографии и видео.

Западёт ли в сердечко нечто одутловатое, хромое или напоминающее шагающий луноход? Предлагаем взглянуть на странные автомобили, которые пытались дать миру пользу и радость, но так и не дождались отклика.

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