Дико странный X6, печальная судьба XRay и «семёрка» из будущего. Главное за день

Почитать перед сном

Да-да, у нас свежая порция самых крутых автомобилей, которые продаются на Авто.ру. И там масса интересного! Например, идеальный ВАЗ-2102, безумно дорогая «девяносто девятая», величественный Мерседес, идеальный «Годзилла» и кое-что ещё.

Собираетесь променять четыре колеса на два или только-только сделали это? Тогда вам точно нужно прочитать наш материал про мотоциклетные покрышки. Потому что общего с автомобильными шинами у них мало.