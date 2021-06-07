Дико странный X6, печальная судьба XRay и «семёрка» из будущего. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый день! От всего сердца поздравляем вас с началом последней рабочей недели перед длинными летними выходными. И пока вы окончательно не погрузились в изучение рецептов новых маринадов, обязательно почитайте про всё самое интересное и важное, что случилось с автомобилями за прошедшие 24 часа.
Подборка дня: потрясающие минивэны из 1960-х
Сегодня минивэны не пользуются спросом: количество представленных в России моделей можно пересчитать по пальцам двух рук. Но когда-то микроавтобусы были в большом почёте! Особенно у тех, кто предпочитал изучать мир на собственном автомобиле. Мы выбрали девять потрясающих вэнов из 1960-х, которые могли заменить отель.
Смотрим в будущее: какой станет «семёрка» BMW
Дебют флагманского седана BMW нового поколения запланирован на 2022 год, а прототипы 7 серии уже давно обкатывают на дорогах общего пользования. Мы внимательно изучили шпионские фотографии и поняли, что дизайн у «семёрки» будет немного шокирующим.
Ещё несколько важных новостей
- Москва введёт ограничения скорости для электросамокатов
- Lada XRay останется без рестайлинга и без преемника
- Названо самое дорогое парковочное место в мире
- Обнаружен, возможно, самый странный BMW X6 на Земле
Почитать перед сном
Да-да, у нас свежая порция самых крутых автомобилей, которые продаются на Авто.ру. И там масса интересного! Например, идеальный ВАЗ-2102, безумно дорогая «девяносто девятая», величественный Мерседес, идеальный «Годзилла» и кое-что ещё.
Собираетесь променять четыре колеса на два или только-только сделали это? Тогда вам точно нужно прочитать наш материал про мотоциклетные покрышки. Потому что общего с автомобильными шинами у них мало.
Кстати!
Мы запустили голосование за лучший автомобиль мая на Авто.ру. Победителя определяете вы!