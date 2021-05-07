Какой внедорожник покинет Россию, обновлённые модели Hyundai и другие события дня
Редакция Авто.ру
Ради чего Haval снимает с производства в Туле внедорожник H5, какие модели Hyundai обновит в следующем году, как ливанский суперкар из «Форсажа» превратился в криптовалюту и другие события пятницы, 7 мая 2021 года.
Компания Haval уже завершила производство рамного внедорожника H5 на своём заводе в Тульской области. Высвободившиеся мощности займут современным кроссовером Jolion, продажи которого могут стартовать уже 18 мая.
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQA получил сразу две новых силовых установки. Обе они двухмоторные и развивают до 292 л.с., при этом запас хода электрокара практически не изменился.
В презентации для инвесторов компания Hyundai раскрыла планы на ближайшие два года: модельную линейку фирмы пополнят новые кроссоверы и заряженный седан, а продающиеся в России Sonata и Palisade обновятся. Кроме того, анонсированы сразу два электрокроссовера Genesis.
Авторитетное британское издание Autocar опубликовало список из 16 автомобилей, которые сыграли самую важную роль в развитии автопрома той страны, где появились на свет.
Купе Lykan HyperSport, участвовавшее в съёмках эффектного полёта между небоскрёбами, продадут как цифровое произведение искусства за 2,5 миллиона долларов. Физическое воплощение арт-объекта прилагается.