Какой внедорожник покинет Россию, обновлённые модели Hyundai и другие события дня

В презентации для инвесторов компания Hyundai раскрыла планы на ближайшие два года: модельную линейку фирмы пополнят новые кроссоверы и заряженный седан, а продающиеся в России Sonata и Palisade обновятся. Кроме того, анонсированы сразу два электро­кроссовера Genesis.