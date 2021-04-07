Подорожание бензина, фото семиместного Дастера и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как ФАС объяснила рост цен на топливо в России, обновлённый Mercedes-Benz CLS, который скоро появится в России, первые фото семиместного Дастера и другие события среды, 7 апреля 2021 года.
Федеральная антимонопольная служба России связывает рост оптовых цен на бензин в том числе и с резким похолоданием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в одну из региональных топливных компаний. Эксперты издания с доводами ФАС не согласны.
«Четырёхдверное купе» Mercedes-Benz CLS пережило обновление — меньше чем через год после предыдущего рестайлинга! Седану доработали внешность, осовременили салон и расширили моторную гамму за счёт нового дизеля. А у самой мощной версии модели появилось особое исполнение с лимитированным тиражом в 300 экземпляров.
Румынский сайт AutoExpert опубликовал серию шпионских снимков, на которых запечатлены несколько обычных Дастеров в камуфляже и вместе с ними — пара удлинённых машин, близких по габаритам к бюджетному кроссоверу. Издание утверждает, что это семиместная версия Grand Duster. Её могут представить в конце этого или начале 2022 года.
В аккаунте Edgardo Cestero на Facebook опубликовано видео попытки форсирования разлившейся реки — судя по подписи, дело происходит в джунглях Доминиканской республики. Внедорожных способностей Mitsubishi Pajero не хватило для того, чтобы преодолеть бурный поток: автомобиль просто унесло течением реки.
Пикап Tesla Cybertruck увеличил свою многофункциональность, обзаведясь кемпером Cyberlandr. Он уникален тем, что устанавливается прямо в кузов и в походном положении не выступает за габариты исходной машины. Такого пока не предлагает никто в мире.
«Паровозик», «завал», «колбаса из машин» — в этой довольно помятой подборке отлично иллюстрируются значения этих терминов. Рассказываем о причинах и показываем последствия аварий, в которые не посчастливилось попасть десяткам и даже сотням автомобилей. Одновременно!
Купить практичный, качественный, удобный и, главное, новый автомобиль массового бренда или предпочесть более статусный, но подержанный «премиум»? В поиске ответа на этот вопрос мы решили посмотреть, что можно купить на вторичке по цене главной премьеры сезона — лифтбека Skoda Octavia. И разобраться: а нужно ли?