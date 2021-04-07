Подорожание бензина, фото семиместного Дастера и другие события дня

Румынский сайт AutoExpert опубликовал серию шпионских снимков, на которых запечатлены несколько обычных Дастеров в камуфляже и вместе с ними — пара удлинённых машин, близких по габаритам к бюджетному кроссоверу. Издание утверждает, что это семиместная версия Grand Duster. Её могут представить в конце этого или начале 2022 года.