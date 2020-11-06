Итальянский царь-внедорожник, самый дорогой Мерседес для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит снаружи и внутри ультрароскошный итальянский внедорожник-лимузин Palladium, сколько будет стоить в России самый мощный Мерседес, продажа редкого ВАЗа, который почти сорок лет простоял в гараже, и другие события пятницы, 6 ноября 2020 года.
Итальянская компания Aznom рассекретила свою новую разработку — роскошный седан Palladium, который планирует выпустить тиражом всего 10 экземпляров. Седан базируется на платформе пикапа RAM 1500, но по уровню роскоши приблизился к моделям Rolls-Royce и Bentley.
В официальном конфигураторе на сайте компании появился суперкар Mercedes-AMG GT в исполнении Black Series: 730-сильное купе оценено в
На Авто.ру на продажу выставили ВАЗ-21013 1982 года выпуска, который за прошедшие 38 лет проехал всего 70 километров. Оценили «капсулу времени» в 1,1 миллиона рублей, что соответствует стоимости новой Lada Vesta Sport с самым мощным для модели 145-сильным мотором.
В базе Роспатента появились изображения нового компактного вседорожника Nissan: судя по ним, фирма запатентовала в нашей стране облик модели Magnite. Ранее предполагалось, что Magnite может появиться в России, но локализовывать производство кроссовера, по данным паблика AvtoVAZ News, пока не планируется.
Видеоотчёт о знакомстве с репликой знаменитого Lamborghini Countach появился на Youtube-канале CB Media. Самодельное купе принадлежит тайскому актёру и певцу, известному под псевдонимом Beam.
Последний месяц осени уже принёс и ещё принесёт много нового в жизнь автомобилистов как в Москве, так и по всей России. Собрали главные нововведения в одной статье. Не забудьте добавить её в закладки!
Согласитесь, в 2020 году нам отчаянно не хватает позитива. И вот — редкое радостное событие: в продажу выходит Kia K5. Забористая корейская таблетка от уныния, обречённая стать хитом. Об этом автомобиле говорят, на него оборачиваются, его хотят — только вот покупают ли?