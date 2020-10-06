Новые штрафы для водителей, лучшие автомобили по мнению Кларксона и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Штрафы за проезд, остановку и парковку на газонах, лучшие автомобили года по мнению Джереми Кларксона, сколько стоит самый дорогой Мерседес в России и другие события вторника, 6 октября 2020 года.
В новом КоАП, проект которого сейчас разрабатывается, может появиться отдельная статья, предусматривающая штраф за парковку и стоянку на газоне и за несанкционированную мойку машин. Сейчас такие меры региональные власти вводят самостоятельно.
Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон озвучил победителей в двух персональных номинациях в рамках автомобильной премии News UK Motor Awards. В одном из названных автомобилей он «хотел бы вечно сидеть» и «просто трогать всякие штуки».
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