Водитель пикапа показал, как не нужно вытаскивать застрявший Maserati

Новые штрафы для водителей, лучшие автомобили по мнению Кларксона и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Штрафы за проезд, остановку и парковку на газонах, лучшие автомобили года по мнению Джереми Кларксона, сколько стоит самый дорогой Мерседес в России и другие события вторника, 6 октября 2020 года.

В новом КоАП, проект которого сейчас разрабатывается, может появиться отдельная статья, предусматривающая штраф за парковку и стоянку на газоне и за несанкционированную мойку машин. Сейчас такие меры региональные власти вводят самостоятельно.

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон озвучил победителей в двух персональных номинациях в рамках автомобильной премии News UK Motor Awards. В одном из названных автомобилей он «хотел бы вечно сидеть» и «просто трогать всякие штуки».

На Авто.ру появилось объявление о продаже суперкара Mercedes-Benz SLR McLaren. Владелец просит за машину 72 миллиона рублей, что делает её самым дорогим автомобилем марки Mercedes-Benz, который сейчас продаётся в России.

С официального сайта марки Lada в России исчезла информация о комплектациях и стоимости автомобиля Lada 4x4 во внедорожном исполнении Bronto. На АвтоВАЗе объяснили, с чем этом связано.

Компания Jaguar представила обновлённый седан XF. После рестайлинга российская версия четырёхдверки сохранила только два двигателя из пяти.

Что делать, если душа требует кастомайзинга, а денег хватает только на банку мовиля? Отказаться от мовиля и дать машине стареть естественным образом. Получится рэт-род. Рассказываем, что это такое и почему ржавчина — это очень стильно.

Прежде чем покупать машину, важно разобраться, кто и как её продаёт. Разбираемся, как выбрать партнёра по сделке, чтобы не получить проблемы вместо автомобиля.

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