Цена самого дорогого кроссовера Lamborghini, плавающие Теслы и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Продажа самого дорогого Lamborghini Urus на Авто.ру, дефицит новых автомобилей, гиперкары Bugatti по 5 миллионов евро за штуку, плавающие Теслы и другие события четверга, 6 августа 2020 года.
На Авто.ру появилось объявление о продаже Lamborghini Urus в эксклюзивном стайлинге российского ателье SCL Global Concept. Кроссовер с пробегом оценили вдвое дороже нового.
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