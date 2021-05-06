Новый Hyundai Tucson для России, мощнейший Ferrari с ДВС и другие события дня
Редакция Авто.ру
С какими моторами новый кроссовер Hyundai Tucson появится в нашей стране, насколько быстрым оказался новый Ferrari с мощнейшим V12, сколько груза сможет увезти самый маленький фургон Citroen и другие события четверга, 6 мая 2021 года.
Согласно опубликованному ОТТС, новинка появится в нашей стране в удлинённом по сравнению с корейским Tucson варианте. Вооружат её двумя двигателями, бензиновым и дизельным, тремя коробками передач и двумя типами привода.
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