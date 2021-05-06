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Новый Hyundai Tucson для России, мощнейший Ferrari с ДВС и другие события дня

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Редакция Авто.ру

С какими моторами новый кроссовер Hyundai Tucson появится в нашей стране, насколько быстрым оказался новый Ferrari с мощнейшим V12, сколько груза сможет увезти самый маленький фургон Citroen и другие события четверга, 6 мая 2021 года.

Согласно опубликованному ОТТС, новинка появится в нашей стране в удлинённом по сравнению с корейским Tucson варианте. Вооружат её двумя двигателями, бензиновым и дизельным, тремя коробками передач и двумя типами привода.

Ferrari 812 Superfast получила хардкорную версию Competizione. Помимо V12 рекордной мощности она отличается серьёзно переработанными кузовом и шасси, а ещё обзавелась и модификацией с открытым верхом.

Компания Brembo предлагает в будущем оснащать мотоциклы и автомобили суппортами со светодиодами. Это не только красиво: подсветка сможет реагировать на команды со смартфона и оповещать о неисправностях.

Citroen объявила о скором открытии приёма заказов на сверхкомпактный коммерческий фургон. Он сможет перевозить грузы весом до 140 кг и длиной до 1,2 метра.

Культовый Messerschmitt KR, бывший чрезвычайно популярным в послевоенные годы, возродили с более современной конструкцией и двумя моторами на выбор — бензиновым и электрическим.

Итак, главная новость дня — это...

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