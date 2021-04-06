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Самый доступный Opel для России, новый Jeep с автопилотом и другие события дня

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Редакция Авто.ру

В какую сумму оценили самый доступный кроссовер Opel в России, как выглядит Jeep Compass после обновления и что ещё он получил, кроме автопилота, очень дорогое ДТП с Lamborghini в Сочи и другие события вторника, 6 апреля 2021 года.

Компания Opel открыла в России приём заказов на обновлённую версию компактного кроссовера Crossland. Вседорожник получил только один силовой агрегат, но будет предлагаться в четырёх комплектациях с богатым набором оборудования уже в самой доступной версии.

Компания Jeep представила рестайлинговую модель кроссовера Compass для европейского рынка. Вседорожник обзавёлся доработанной внешностью, а также получил новые медиавозможности и расширенный список водительских ассистентов. Последнее сделало его первым Jeep в Европе с системой полуавтономного вождения 2-го уровня.

Дорогостоящая авария случилась на одной из дорог в районе сочинского пригорода Красная поляна. Кроссовер Lamborghini Urus стоимостью 20 миллионов рублей въехал в дорожное ограждение.

Компания Dodge, сейчас входящая вместе с концерном FCA в альянс Stellantis, отчиталась о продажах за первый квартал 2021 года. Среди реализованных автомобилей обнаружились два новых суперкара Dodge Viper, хотя эту модель Dodge снял с производства ещё в 2017 году.

На китайской торговой площадке Taobao появились в продаже два варианта альтернативных бамперов для BMW 5 серии в кузове Е60. Один из них делает седан похожим на актуальную BMW M2 Competition, а вот второй включает в себя и имитацию огромной решётки радиатора, вызвавшей некоторое время назад возмущение поклонников марки.

С 5 апреля в Москве стало больше платных парковок, а на части существующих поменялись тарифы — в основном, в сторону подорожания. Впрочем, есть и хорошие новости. Кое-где парковка стала дешевле, а на некоторых стоянках машину теперь можно оставить вообще бесплатно. Разбираемся...

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