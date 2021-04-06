Самый доступный Opel для России, новый Jeep с автопилотом и другие события дня

На китайской торговой площадке Taobao появились в продаже два варианта альтернативных бамперов для BMW 5 серии в кузове Е60. Один из них делает седан похожим на актуальную BMW M2 Competition, а вот второй включает в себя и имитацию огромной решётки радиатора, вызвавшей некоторое время назад возмущение поклонников марки.