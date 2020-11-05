Самые роскошные BMW для России, брошенный в Москве бронеавтомобиль итальянских мафиози и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Во сколько оценили самые дорогие кроссоверы BMW X5 M и X6 M серии First Edition в России, бронеавтомобиль итальянских мафиози, брошенный в московском дворе, спецверсия кроссовера Subaru Forester под названием Sport, созданная для россиян, и другие события четверга, 5 ноября 2020 года.
Компания BMW открыла приём заказов в России на кроссоверы BMW X5 M и X6 M в версии First Edition. В России будет продано лишь по 25 экземпляров каждого вседорожника из 250, предназначенных для глобального рынка.
Изображения полусгнившего Alfa Romeo Alfetta, сделанные где-то на севере столицы, опубликованы в группе YoungTimers в Фейсбуке. Автор публикации утверждает, что на них запечатлён крайне редкий бронированный вариант седана — такие строили в Италии в
Компания Nissan представила в Таиланде рестайлинговую версию пикапа Navara. Помимо более современных внешности и интерьера пикапу улучшили управляемость и грузоподъёмность, а также добавили новую флагманскую версию для любителей приключений.
Анонсированная недавно для российского рынка модификация Subaru Forester под названием Sport не получила нового турбомотора, которым оснащается в Японии. «Спортивности» новинке придают декор кузова и салона, а также новые ассистенты безопасности. Попутно Subaru пересмотрела и цены на вседорожник.
На Youtube-канале Bijes and Beards появился видеоотчёт о поездке на транспортном средстве под названием Tower Trike. Построено оно на базе магистрального тягача, но при этом благодаря ряду нюансов в конструкции может считаться мотоциклом — по мнению создателя, самым большим на Земле.
На Авто.ру появилось объявление о продаже 15-летнего «Мерседеса» стоимостью в пять новых «Майбахов» — 72 миллиона рублей! По такому случаю мы решили поискать альтернативные варианты потратить похожую кучу денег. И собрали машины общей стоимостью почти 650 миллионов рублей! А это примерно полтора центнера пятитысячных купюр.
В разное время Chery выпускал автомобили под именами Cowin, Karry, Qoros, Jetour, но в России они не появлялись. А вот Cheryexeed TXL до нас доехал. Этот кроссовер позиционируется как премиальный и он должен быть круче обычных Chery во всём, от оснащения и качества материалов, до дизайна и конструкции. Рассказываем, так ли это на самом деле.
Порой идентифицировать «жильё» на колёсах практически невозможно: по каким-то невероятным причинам компании-изготовители или тюнеры-креативщики маскируют автодома под спортивные минивэны, микролитражки или гусеничную технику. Вот как выглядят подобные творения. Видите тут передвижные жилища? А они есть!