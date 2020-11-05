Самые роскошные BMW для России, брошенный в Москве бронеавтомобиль итальянских мафиози и другие новости дня

В разное время Chery выпускал автомобили под именами Cowin, Karry, Qoros, Jetour, но в России они не появлялись. А вот Cheryexeed TXL до нас доехал. Этот кроссовер позици­ониру­ется как премиальный и он должен быть круче обычных Chery во всём, от оснащения и качества материалов, до дизайна и конструкции. Рассказы­ваем, так ли это на самом деле.