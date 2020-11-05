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Самые роскошные BMW для России, брошенный в Москве бронеавтомобиль итальянских мафиози и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Во сколько оценили самые дорогие кроссоверы BMW X5 M и X6 M серии First Edition в России, бронеавтомобиль итальянских мафиози, брошенный в московском дворе, спецверсия кроссовера Subaru Forester под названием Sport, созданная для россиян, и другие события четверга, 5 ноября 2020 года.

Компания BMW открыла приём заказов в России на кроссоверы BMW X5 M и X6 M в версии First Edition. В России будет продано лишь по 25 экзем­пляров каждого вседорожника из 250, предназна­ченных для глобального рынка.

Изображения полусгнившего Alfa Romeo Alfetta, сделанные где-то на севере столицы, опубликованы в группе YoungTimers в Фейсбуке. Автор публикации утверждает, что на них запечатлён крайне редкий брониро­ванный вариант седана — такие строили в Италии в 80-х годах для местных мафиози.

Компания Nissan представила в Таиланде рестайлинговую версию пикапа Navara. Помимо более современных внешности и интерьера пикапу улучшили управля­емость и грузо­подъёмность, а также добавили новую флагман­скую версию для любителей приключений.

Анонсированная недавно для российского рынка моди­фикация Subaru Forester под названием Sport не получила нового турбо­мотора, которым оснащается в Японии. «Спортив­ности» новинке придают декор кузова и салона, а также новые ассистенты безопасности. Попутно Subaru пересмотрела и цены на вседорожник.

На Youtube-канале Bijes and Beards появился видео­отчёт о поездке на транспортном средстве под названием Tower Trike. Построено оно на базе магистраль­ного тягача, но при этом благодаря ряду нюансов в конструкции может считаться мотоциклом — по мнению создателя, самым большим на Земле.

На Авто.ру появилось объявление о продаже 15-летнего «Мерсе­деса» стоимостью в пять новых «Майбахов» — 72 миллиона рублей! По такому случаю мы решили поискать альтерна­тивные варианты потратить похожую кучу денег. И собрали машины общей стоимостью почти 650 милли­онов рублей! А это примерно полтора центнера пятитысячных купюр.

В разное время Chery выпускал автомобили под именами Cowin, Karry, Qoros, Jetour, но в России они не появлялись. А вот Cheryexeed TXL до нас доехал. Этот кроссовер позици­ониру­ется как премиальный и он должен быть круче обычных Chery во всём, от оснащения и качества материалов, до дизайна и конструкции. Рассказы­ваем, так ли это на самом деле.

Порой идентифицировать «жильё» на колёсах практически невозможно: по каким-то невероят­ным причинам компании-изгото­вители или тюнеры-креативщики маскируют автодома под спортивные минивэны, микро­литражки или гусеничную технику. Вот как выглядят подобные творения. Видите тут пере­движные жилища? А они есть!

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