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Фото нового Дастера в Тольятти, сколько россияне тратят на содержание машин и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Прототипы нового Renault Duster, замеченные на тестовом полигоне АвтоВАЗа, рублёвые цены нового кроссовера Kia Sorento, сколько россияне тратят на содержание автомобилей и другие события понедельника, 5 октября 2020 года.

Фотографии кроссоверов Renault Duster в камуфляжной плёнке, замеченных на тестовом полигоне АвтоВАЗа, опубликованы в соцсетях. Предположительно, в Тольятти тестируют обновлённую версию Дастера для российского рынка.

Чуть более 40% российских автовладельцев тратят на содержание автомобиля до 5 тысяч рублей в месяц. А больше всего таких автомо­билистов оказалось в Ростове-на-Дону — примерно вдвое больше, чем в Москве.

Компания Kia запустила в России продажи нового поколения кроссовера Sorento. Модель доступна с двумя двигателями, двумя типами привода в восьми комплектациях. Диапазон цен — от 2 149 900 до 3 149 900 рублей.

Youtube-канал WhistlinDiesel устроил необычное соревнование по перетягиванию каната между монстр-траком собственной постройки под названием Monstermax и настоящим немецким танком Leopard времён холодной войны. Посмотрите, чем всё закончилось.

Компания Chevrolet не намерена преследовать пекинскую фирму Songsan Motors, которая разработала винтажное купе с гибридным мотором в стилистике Corvette C1. В компании считают, что китайский электрокар на оригинальный Корвет не похож.

Недавно мы писали об очередной такой попытке повыпендриваться, которая завершилась оглушительным фиаско. И решили по этому поводу собрать ещё девять роликов, когда дрифт пошёл не по сценарию.

Мы взяли на тест топовую версию R-Line Premium за 2 999 000 рублей, чтобы выяснить, чем ещё, помимо стиля, может приглянуться наследник успешного Passat CC.

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