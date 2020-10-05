Фото нового Дастера в Тольятти, сколько россияне тратят на содержание машин и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Прототипы нового Renault Duster, замеченные на тестовом полигоне АвтоВАЗа, рублёвые цены нового кроссовера Kia Sorento, сколько россияне тратят на содержание автомобилей и другие события понедельника, 5 октября 2020 года.
Фотографии кроссоверов Renault Duster в камуфляжной плёнке, замеченных на тестовом полигоне АвтоВАЗа, опубликованы в соцсетях. Предположительно, в Тольятти тестируют обновлённую версию Дастера для российского рынка.
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