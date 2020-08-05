Невероятный суперкар с вентилятором, нарушитель-рекордсмен и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новый суперкар от создателя McLaren F1 и болидов Формулы-1, скандальная реклама Audi, роскошный китайский минивэн в стиле Kia, рекордсмен по штрафам ГИБДД, УАЗ от итальянского дизайнера и другие события среды, 5 августа 2020 года.
Суперкар GMA T.50 стал «идеологическим преемником McLaren F1». У него самый лёгкий и оборотистый 663-сильный V12, двери типа «крылья бабочки» и водительское кресло в центре салона.
Склад с частично разобранными советскими седанами «Волга» обнаружили на окраине города Мекка в недостроенном здании. Все автомобили окрашены в голубой цвет, что предположительно указывает на их работу в таксопарке.
Пользователи соцсетей раскритиковали Audi за рекламу спорткара с девочкой и бананом. В ней усмотрели сексуальный подтекст.
Китайский бренд Wuling обнародовал изображения и первую техническую информацию о большом минивэне Victory. Его производство начнётся в 2021 году.
Художник Эвауд Люппенс из туринской студии Granstudio предложил возможное развитие модели УАЗ Хантер. Правда, это не проект в рамках его основной работы, а личное творчество.
Infiniti обнародовала изображение фрагмента кузова купе-кроссовера QX55. Мировая премьера автомобиля состоится 11 ноября. Старт продаж запланирован на весну.
Столичная ГИБДД во время рейда задержала 22-летнего нарушителя, которому было выписано 562 неоплаченных штрафа. И это только за шесть месяцев 2020 года.
Золото, хром, кожа, мрамор и дерево. Когда речь заходит о реально пафосных автомобилях, китайцам натурально сносит башню. Собрали для вас пять сверхшикарных моделей из Поднебесной.
Новые модели Лады, лимитированный универсал Ауди и мощный «девятьсот одиннадцатый»: новинки автомобильного рынка России в августе.