Новое поколение Skoda Fabia, понижение «нештрафуемого порога» и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как изменилась Skoda Fabia со сменой поколений, почему в правительстве снова заговорили о «нештрафуемом пороге», что такого заявил видеоблогер, чтобы вызвать недовольство марки VinFast, и другие события среды, 5 мая 2021 года.
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Вьетнамская компания VinFast недовольна видеороликом одного из популярных местных блогеров, в котором он поругал седан Lux A2.0. Видео блогер удалил, но отзывать заявление производитель не собирается.
Правительство вернулось к обсуждению штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч, отменённого ещё в 2013 году. Утверждается, что возврат наказания послужит повышению дорожной безопасности, пусть пока и только в городской черте.
Изучение мировой востребованности каршеринговых сервисов привело к неожиданному выводу. Лидером по доле населения, пользующегося такими услугами, оказалась Индия.
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