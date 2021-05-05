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Новое поколение Skoda Fabia, понижение «нештрафуемого порога» и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как изменилась Skoda Fabia со сменой поколений, почему в правительстве снова заговорили о «нештрафуемом пороге», что такого заявил видеоблогер, чтобы вызвать недовольство марки VinFast, и другие события среды, 5 мая 2021 года.

Хэтчбек окончательно переехал на платформу MQB-A0, получил множество опций и решений от старших моделей, развитый набор медиаоборудования и доработанные двигатели, причём в их числе нет ни дизелей, ни гибридов.

Вьетнамская компания VinFast недовольна видеороликом одного из популярных местных блогеров, в котором он поругал седан Lux A2.0. Видео блогер удалил, но отзывать заявление производитель не собирается.

Правительство вернулось к обсуждению штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч, отменённого ещё в 2013 году. Утверждается, что возврат наказания послужит повышению дорожной безопасности, пусть пока и только в городской черте.

Изучение мировой востребованности каршеринговых сервисов привело к неожиданному выводу. Лидером по доле населения, пользующегося такими услугами, оказалась Индия.

Последним Плимутом, сошедшим с заводского конвейера, оказался простенький седан Neon — и сейчас знаковый автомобиль можно купить.

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