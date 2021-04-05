Новые дорожные знаки, авария автовоза с уникальными суперкарами и другие события дня
Редакция Авто.ру
«Динамические» знаки ограничения скорости, подробности о новом Land Cruiser, кадры аварии автовоза с редчайшими суперкарами, сколько стоит комплект колёсных дисков от Bugatti и другие события понедельника, 5 апреля 2021 года.
На российских магистралях могут ввести в действие новую технологию изменения скоростных ограничений в зависимости от погоды. При этом, как пишет Autonews, за такое превышение скорости тоже будут штрафовать — как и ранее, при помощи автоматических камер, но их планируется усовершенствовать.
Появившиеся у блогера Кирка Крейфельса чертежи внедорожника Toyota Land Cruiser следующего поколения раскрыли дополнительные подробности о новинке. По данным видеоблогера, новый Крузак почти не изменится внешне, но получит версию от Gazoo Racing и, возможно, всё же сохранит восьмицилиндровый мотор.
На территории Хьюстона локомотив столкнулся с грузовиком, набитым суперкарами. В его кузове во время столкновения находились как минимум два Ferrari (включая флагманскую модель), один Porsche и, возможно, один Bentley. В аварии уже обвинили водителя автовоза.
На аукционе RM Sotheby’s в последнюю неделю апреля будет выставлен на продажу комплект колёсных дисков BBS. Аукционисты рассчитывают выручить за них от 720 тысяч до 1,08 миллиона рублей. Высокая цена связана с тем, что этими дисками комплектовали культовые суперкары Bugatti EB110.
В Каире состоялся «Золотой парад фараонов»: в торжественной обстановке 22 мумии египетских властителей перевезли в новый музей. Для каждого царя и царицы организаторы построили богато украшенную грузовую платформу со специальной подвеской.
Совсем скоро автомобилей повышенной проходимости у Audi будет ещё больше: уже в этом году должен появиться Q4 e-tron, а в 2022 году ожидается премьера гигантского Audi Q9 — конкурента Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Рассказываем, что уже известно об этом здоровяке, а также показываем, как он будет выглядеть.