Новые дорожные знаки, авария автовоза с уникальными суперкарами и другие события дня

Совсем скоро автомобилей повышенной проходимости у Audi будет ещё больше: уже в этом году должен появиться Q4 e-tron, а в 2022 году ожидается премьера гигантского Audi Q9 — конкурента Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Рассказываем, что уже известно об этом здоровяке, а также показываем, как он будет выглядеть.