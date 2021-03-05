Большой кроссовер для России, новая Лада за миллион и другие события дня
Редакция Авто.ру
Большой китайский кроссовер с итальянским дизайном для России, новый Ларгус за миллион рублей, продажа 30-летней Супры, которая ездила всего по 150 километров в год, и другие события пятницы, 5 марта 2021 года.
Китайский бренд Jac продемонстрировал вседорожник с индексом S7 — кроссовер с необычным дизайном итальянского происхождения, который должен стать флагманской моделью марки в России. Цена — от
АвтоВАЗ в пятницу объявил об официальном старте продаж обновлённой версии Lada Largus. Параллельно на официальном сайте Lada появилась полная информация о стоимости разных комплектаций новинки, и цена самого укомплектованного Ларгуса всё же преодолела психологическую отметку в миллион рублей.
Ателье Wheelsandmore обнародовало детали тюнинг-кита, разработанного для купе Mercedes-AMG GT Black Series. Помимо увеличения мощности двигателя суперкар можно оснастить и эксклюзивными колёсными дисками. Ателье выпустит только 25 комплектов таких колёс.
На площадке R&R Classic Cars выставлен на продажу спорткар Toyota Supra выпуска 1990 года, который продавец называет уникальным. Помимо того, что спорткар окрашен в редкий цвет и имеет богатую комплектацию, он ещё и почти не ездил.
Полицейские графства Западный Мидленд задержали угонщика на Porsche 911 GT3 спустя всего два часа после кражи машины. Успеха достигли не без повреждения автомобиля. Видеозапись фрагментов погони с комментариями офицера ведомство выложило в своём Твиттере.
Обслуживание любого автомобиля отнимает время и силы. А ещё требует денег! Причём иногда от сумм может стать дурно, особенно если речь идёт о дорогих и роскошных автомобилях. Мы изучили раздел «Запчасти» на Авто.ру и собрали самые дорогие компоненты для дорогих машин, которые продаются прямо сейчас.