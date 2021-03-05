Большой кроссовер для России, новая Лада за миллион и другие события дня

Обслуживание любого автомобиля отнимает время и силы. А ещё требует денег! Причём иногда от сумм может стать дурно, особенно если речь идёт о дорогих и роскошных автомобилях. Мы изучили раздел «Запчасти» на Авто.ру и собрали самые дорогие компоненты для дорогих машин, которые продаются прямо сейчас.