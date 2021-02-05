Новый китайский флагман на базе Volvo, нежданчик под капотом и другие события дня
Редакция Авто.ру
Большой китайский кроссовер на платформе Volvo, сколько стоит мощнейший пикап планеты в России, новый Pathfinder без вариатора, нежданчик под капотом каршеринговой машины и другие события пятницы, 5 февраля 2021 года.
Изображения нового флагманского кроссовера Geely, известного под названием KX11, попали в Сеть благодаря утечке из китайского Министерства промышленности. Официальный дебют новинки, построенной на платформе Volvo, намечен на апрель — он состоится в рамках Шанхайского автосалона.
Редчайший для России пикап Ram выставили на продажу на Авто.ру. Это не просто новая машина последнего поколения, а её топовая 717-сильная версия 1500 TRX, являющаяся мощнейшим серийным пикапом на планете. Автомобиль оценён в эквивалент стоимости десяти УАЗов Пикап в максимальной комплектации.
Компания Nissan планирует расширить свою российскую линейку за счёт кроссовера Pathfinder нового поколения, представленного накануне. Кроссовер намерены завозить из-за рубежа. Соответственно, Pathfinder может оказаться самой дорогой моделью бренда в России.
Техник каршеринговой компании «Делимобиль» в Москве обнаружил под капотом машины енота. Зверёк, видимо, решил погреться около тёплого мотора и заснул. Кадры курьёзного инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.
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