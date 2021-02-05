Новый китайский флагман на базе Volvo, нежданчик под капотом и другие события дня

Редчайший для России пикап Ram выставили на продажу на Авто.ру. Это не просто новая машина последнего поколения, а её топовая 717-сильная версия 1500 TRX, являющаяся мощнейшим серийным пикапом на планете. Автомобиль оценён в эквивалент стоимости десяти УАЗов Пикап в максимальной комплектации.