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Салон УАЗа будущего, продажа самого дорогого автомобиля в России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Изображения салона, который мог бы получить УАЗ будущего, продажа очень дорогого и очень редкого гиперкара Bugatti Chiron в России, очередная неудача кроссовера Toyota RAV4 на «лосином тесте» и другие события пятницы, 4 декабря 2020 года.

Ульяновский автозавод опубликовал на своей официальной странице во «ВКонтакте» эскизы салона, который гипотетически мог бы получить УАЗ Хантер нового поколения. Внедорожник обзавёлся продвинутой медиасистемой со съёмным экраном и сиденьями, которые легко сложить в ровный пол.

Гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу на Авто.ру. Это единственное объявление по данной модели на сегодня, и оно стало самым дорогим на сайте.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Toyota RAV4 не справился с очередным «лосиным тестом», который проводился шведским журналом Teknikens Värld. Вседорожник ушёл в очень глубокий занос, а предельная скорость успешного выполнения манёвра оказалась крайне маленькой — всего 63 км/ч.

Перекрёсток с круговым движением на дне Атлантического океана появился в ходе строительства тоннеля Эстуройартуннлинн между Фарерскими островами. Развязка находится на глубине 180 метров ниже уровня моря — она понадобилась для объединения в один узел сразу трёх подводных дорог.

На сборочной линии B0 на АвтоВАЗе началась сборка предсерийных экземпляров Lada Largus FL — рестайлинговой модификации универсала. Все автомобили, которые выпустят с конвейера в декабре, отправят дилерам в качестве демонстраци­онных машин. Внешность Ларгуса официально всё ещё не рассекречена.

Не хватает денег на культовый G-Class или Ferrari? Ничего страшного — эти машины реально купить, если сильно экономить на завтраках. Словом, собрали для вас немного культовых автомобилей по всему свету — от самого дешёвого «Гелика» до самой доступной Феррари.

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