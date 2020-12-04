Салон УАЗа будущего, продажа самого дорогого автомобиля в России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Изображения салона, который мог бы получить УАЗ будущего, продажа очень дорогого и очень редкого гиперкара Bugatti Chiron в России, очередная неудача кроссовера Toyota RAV4 на «лосином тесте» и другие события пятницы, 4 декабря 2020 года.
Ульяновский автозавод опубликовал на своей официальной странице во «ВКонтакте» эскизы салона, который гипотетически мог бы получить УАЗ Хантер нового поколения. Внедорожник обзавёлся продвинутой медиасистемой со съёмным экраном и сиденьями, которые легко сложить в ровный пол.
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Подзаряжаемый гибридный кроссовер Toyota RAV4 не справился с очередным «лосиным тестом», который проводился шведским журналом Teknikens Värld. Вседорожник ушёл в очень глубокий занос, а предельная скорость успешного выполнения манёвра оказалась крайне маленькой — всего
Перекрёсток с круговым движением на дне Атлантического океана появился в ходе строительства тоннеля Эстуройартуннлинн между Фарерскими островами. Развязка находится на глубине 180 метров ниже уровня моря — она понадобилась для объединения в один узел сразу трёх подводных дорог.
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