Видео дня: кузовной ремонт редчайшего Porsche за 20 минут

Фото УАЗа будущего, выкуп Фольксвагенов у россиян и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Эскизы модернизированного внедорожника УАЗ Хантер, переход на госномера нового формата, недоливы на московских АЗС, покупка Porsche на чек из принтера, выкуп странных Фольксвагенов в России и другие события вторника, 4 августа 2020 года.

Ульяновский автозавод опубликовал изображения модерни­зированного внедорожника Хантер. Его придумал независимый дизайнер Сергей Крицберг.

С сегодняшнего дня вступил в силу новый национальный стандарт на автомобильные номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Шрифты, структура и размеры основных типов знаков сохранены без изменений, но появился ряд важных новшеств.

После дорогой лимитированной серии 20 Year Edition на российском рынке появились более доступные варианты вседорожного универсала Audi A6 нового поколения. Цены уже известны.

Эксперты выборочно проверили 100 заправок в Москве и Московской области и выявили на большинстве из них недоливы. Рассказываем, на сколько обманывают москвичей.

В продаже появился поздний ЗАЗ-965 1968 года выпуска в идеальном состоянии, но по очень высокой цене. Владелец из Красно­знаменска просит за свой автомобиль 1 550 000 рублей.

Полиция арестовала жителя Флориды, который приобрёл у дилера суперкар Porsche по распечатанному на принтере чеку. Он прокололся на «ролексах»...

Компания Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей пяти моделей: Tiguan, Touareg, Caddy, Multivan и Amarok. Они будут выкуплены у владельцев и утилизированы.

Продолжаем рассказывать о самых безумных тюнинг-компонентах. Сегодня 12 чумовых обвесов, которые меняют облик машин до неузнаваемости.

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