Фото УАЗа будущего, выкуп Фольксвагенов у россиян и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Эскизы модернизированного внедорожника УАЗ Хантер, переход на госномера нового формата, недоливы на московских АЗС, покупка Porsche на чек из принтера, выкуп странных Фольксвагенов в России и другие события вторника, 4 августа 2020 года.
Ульяновский автозавод опубликовал изображения модернизированного внедорожника Хантер. Его придумал независимый дизайнер Сергей Крицберг.
С сегодняшнего дня вступил в силу новый национальный стандарт на автомобильные номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Шрифты, структура и размеры основных типов знаков сохранены без изменений, но появился ряд важных новшеств.
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Эксперты выборочно проверили 100 заправок в Москве и Московской области и выявили на большинстве из них недоливы. Рассказываем, на сколько обманывают москвичей.
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Полиция арестовала жителя Флориды, который приобрёл у дилера суперкар Porsche по распечатанному на принтере чеку. Он прокололся на «ролексах»...
Компания Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей пяти моделей: Tiguan, Touareg, Caddy, Multivan и Amarok. Они будут выкуплены у владельцев и утилизированы.
Продолжаем рассказывать о самых безумных тюнинг-компонентах. Сегодня 12 чумовых обвесов, которые меняют облик машин до неузнаваемости.