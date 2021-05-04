Новый семиместный кроссовер Honda, «льняной» гиперкар из Швейцарии и другие события дня

В конце мая на аукционе Mecum выставят на продажу два автомобиля забытой американской марки Duesenberg. Одна из машин в 1936 году стала последней, которую производитель собрал перед банкротством и показал на Нью-Йоркской выставке. Монументальный кабриолет стоил 17 тысяч долларов — то есть в 34 раза дороже средне­стати­сти­ческого семейного автомобиля в тогдашних США.