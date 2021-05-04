Новый семиместный кроссовер Honda, «льняной» гиперкар из Швейцарии и другие события дня
Редакция Авто.ру
Новый семиместный кроссовер от Honda, как изменится внешность BMW X3 после рестайлинга, сколько стоит самый дорогой автомобиль США первой половины прошлого века и другие события вторника, 4 мая 2021 года.
В индонезийской Джакарте состоялась премьера концептуального вседорожника Honda N7X. Местная пресса прочит ему скорое превращение в серийную модель. В этом случае новинка станет прямым конкурентом представленной недавно под именем Alcazar семиместной модификации Hyundai Creta.
На официальном сайте BMW в Испании случайно опубликовали изображение обновлённого кроссовера X3. Вседорожник получит внешность, доработанную в стиле актуальных BMW 3 и 4 серий. Следом обновятся кросс-купе X4 и электрокроссовер iX3.
В конце мая на аукционе Mecum выставят на продажу два автомобиля забытой американской марки Duesenberg. Одна из машин в 1936 году стала последней, которую производитель собрал перед банкротством и показал на Нью-Йоркской выставке. Монументальный кабриолет стоил 17 тысяч долларов — то есть в 34 раза дороже среднестатистического семейного автомобиля в тогдашних США.
Житель Сан-Франциско привёз пожарный автомобиль на базе кей-кара Daihatsu Hijet из Японии просто потому, что пожелал странного. И сейчас ярко-красный автомобильчик постепенно становится одной из городских достопримечательностей.
Альянс руководителя одной из лемановских гоночных команд и экс-менеджера McLaren приведёт к появлению ещё одного электрогиперкара. А кузовные панели для него сделают из новейшего композита, в основе которого — льняные волокна.