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Новый семиместный кроссовер Honda, «льняной» гиперкар из Швейцарии и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Новый семиместный кроссовер от Honda, как изменится внешность BMW X3 после рестайлинга, сколько стоит самый дорогой автомобиль США первой половины прошлого века и другие события вторника, 4 мая 2021 года.

В индонезийской Джакарте состоялась премьера концептуального вседорожника Honda N7X. Местная пресса прочит ему скорое превращение в серийную модель. В этом случае новинка станет прямым конкурентом представленной недавно под именем Alcazar семиместной модификации Hyundai Creta.

На официальном сайте BMW в Испании случайно опубликовали изображение обновлённого кроссовера X3. Вседорожник получит внешность, доработанную в стиле актуальных BMW 3 и 4 серий. Следом обновятся кросс-купе X4 и электрокроссовер iX3.

В конце мая на аукционе Mecum выставят на продажу два автомобиля забытой американской марки Duesenberg. Одна из машин в 1936 году стала последней, которую производитель собрал перед банкротством и показал на Нью-Йоркской выставке. Монументальный кабриолет стоил 17 тысяч долларов — то есть в 34 раза дороже средне­стати­сти­ческого семейного автомобиля в тогдашних США.

Житель Сан-Франциско привёз пожарный автомобиль на базе кей-кара Daihatsu Hijet из Японии просто потому, что пожелал странного. И сейчас ярко-красный автомобильчик постепенно становится одной из городских достопримечательностей.

Альянс руководителя одной из лемановских гоночных команд и экс-менеджера McLaren приведёт к появлению ещё одного электро­гипер­кара. А кузовные панели для него сделают из новейшего композита, в основе которого — льняные волокна.

Итак, самая интересная новость?

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