Дешёвый Volkswagen для России, рейтинг самых выносливых автомобилей и другие события дня

Компания Volkswagen поделилась первыми деталями о кроссовере под названием Taos для России. Он займёт в российской линейке позицию на ступень ниже нынешнего Tiguan, получит два типа двигателей и систему полного привода, а также три варианта оснащения. Судя по всему, собирать VW Taos будут на территории РФ, хотя конкретная дата начала продаж ещё не названа.