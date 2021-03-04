Дешёвый Volkswagen для России, рейтинг самых выносливых автомобилей и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые подробности о самом дешёвом кроссовере Volkswagen для России, рейтинг самых выносливых автомобилей, которые легко проедут 320 000 километров и больше, первый серийный автопилот
Компания Volkswagen поделилась первыми деталями о кроссовере под названием Taos для России. Он займёт в российской линейке позицию на ступень ниже нынешнего Tiguan, получит два типа двигателей и систему полного привода, а также три варианта оснащения. Судя по всему, собирать VW Taos будут на территории РФ, хотя конкретная дата начала продаж ещё не названа.
Исследователи вторичного рынка портал iSeeCars подсчитали количество экземпляров с пробегом более 200 тысяч миль (320 тысяч километров) среди представленных на американской «вторичке» моделей. Больше всего пройденных километров пришлось на долю Toyota Land Cruiser.
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