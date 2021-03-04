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Дешёвый Volkswagen для России, рейтинг самых выносливых автомобилей и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Первые подробности о самом дешёвом кроссовере Volkswagen для России, рейтинг самых выносливых автомобилей, которые легко проедут 320 000 километров и больше, первый серийный автопилот 3-го уровня от Honda и другие события четверга, 4 марта 2021 года. 

Компания Volkswagen поделилась первыми деталями о кроссовере под названием Taos для России. Он займёт в российской линейке позицию на ступень ниже нынешнего Tiguan, получит два типа двигателей и систему полного привода, а также три варианта оснащения. Судя по всему, собирать VW Taos будут на территории РФ, хотя конкретная дата начала продаж ещё не названа.

Исследователи вторичного рынка портал iSeeCars подсчитали количество экземпляров с пробегом более 200 тысяч миль (320 тысяч километров) среди представленных на американской «вторичке» моделей. Больше всего пройденных километров пришлось на долю Toyota Land Cruiser.

Компания Honda объявила о начале продаж новой модификации седана Legend с системой Sensing Elite, которая обеспечивает возможность полуавтономного управления 3-го уровня. Особая функция Traffic Jam Pilot сможет в определённых условиях брать управление автомобилем на себя.

Компания Kia представила первые официальные фотографии салона новейшего седана с обозначением K8, который придёт на смену седану K7/Cadenza — ранее изображения интерьера уже публиковали фотошпионы. Большую четырёхдверку оснастят двумя 12-дюймовыми мониторами и — впервые для Kia — комплектом премиальной британской акустики Meridian.

Необычное ДТП произошло на одной из польских дорог. Седан BMW подвергся внезапному нападению стада испуганных оленей, которые просто хотели перейти дорогу — но выбрали не самый подходящий момент.

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