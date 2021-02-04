Первые фото нового Крузака в России, мощнейший пикап от Ford и другие события дня

Флагман модельного ряда любого автомобильного бренда — это обычно что-то очень дорогое. В линейке Hyundai таким автомобилем считался кроссовер Santa Fe. И продолжалось это ровно до тех пор, пока в Россию не приехал огромный Palisade — автомобиль, который не только способен вместить восьмерых, но и в самой дорогой версии стоит под 4 миллиона рублей.