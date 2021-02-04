Первые фото нового Крузака в России, мощнейший пикап от Ford и другие события дня
Редакция Авто.ру
Что внутри у нового Toyota Land Cruiser, который сфотографировали в России, дефицит бензина в Хабаровском крае, новый кросс-хэтч от Citroen с утопленными ручками, платные дороги в Москве и другие события четверга, 4 февраля 2021 года.
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения привезли в Москву: шпионские изображения будущей новинки публикует Autospot. Крузаку пообещали заметно переработанный салон и систему идентификации водителя по отпечатку пальца.
Топливный кризис в Хабаровске привёл не только к многочасовым очередям на автозаправочные станции, но и попыткам заработать со стороны водителей. Как пишет местный портал DVHab, жители города уже пытаются торговать местами в очередях и бензином с топливных карт юридических лиц.
Московские власти прорабатывают концепцию введения платного проезда по дорогам столицы и области, пишут «Известия». Тарифы планируется сделать гибкими и предусмотреть нулевые ставки для некоторых категорий граждан. Утвердят стратегию уже в нынешнем году, но заработает она не ранее 2030-го.
Премиальное подразделение компании Citroen — бренд DS — представил новое поколение модели 4. Новинка, которую официально называют «ни хэтчем, ни кроссовером», переехала на новую платформу и заметно подросла в габаритах, а также обзавелась экстравагантным интерьером. Продажи в Европе начнутся ближе к концу года.
Компания Ford рассекретила «заряженную» версию пикапа F-150 с традиционным названием Raptor. Новинка обзавелась серьёзно переработанным шасси и рядом новых опций, но при этом сохранила 3,5-литровый турбированный V6 от предыдущего поколения Раптора. В продаже экстремальный пикап появится летом.
Флагман модельного ряда любого автомобильного бренда — это обычно что-то очень дорогое. В линейке Hyundai таким автомобилем считался кроссовер Santa Fe. И продолжалось это ровно до тех пор, пока в Россию не приехал огромный Palisade — автомобиль, который не только способен вместить восьмерых, но и в самой дорогой версии стоит под 4 миллиона рублей.