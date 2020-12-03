Водитель спорткара попал в приключение, решив показать эффектный дрифт. Видео

Фотографии новой «Нивы», цены флагмана Мерседеса для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Первые фото рестайлингового внедорожника Lada Niva, российские цены нового и очень роскошного Mercedes-Benz S-класса, адреса камер, штрафующих за ремень и телефон, и другие события четверга, 3 декабря 2020 года.

Вслед за фотографией, на которой, как предполагается, изображён рестайлинговый образец внедорожника Lada Niva, в соцсетях появилась ещё одна — на ней автомобиль запечатлён сзади. Но в подлинности фото имеются сомнения.

Компания Mercedes-Benz объявила в России стоимость всех доступных на данный момент модификаций седана S-класса нового поколения (W223). Модель будет предлагаться только в длиннобазных версиях, с двумя моторами и в двух вариантах исполнения.

Департамент транспорта Москвы в своём Телеграм-канале опубликовал адреса установки новых комплексов фотофиксации, которые могут распознавать непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону в движении. В столице таких камер на данный момент восемь.

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В России вступил в силу приказ МВД, согласно которому в очередной раз меняется внешний вид водительского удостоверения. Рассказываем, что именно поменяется, как это скажется на простых автомобилистах и что об этом думают эксперты.

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