Фотографии новой «Нивы», цены флагмана Мерседеса для России и другие события дня

Крупный лизинговый маркетплейс Money Shake опубликовал исследование, посвящённое тому, что происходит в мировом автопроме каждую минуту. Подсчитано, кто и где собирает больше всего автомобилей, продаёт больше всего электрокаров и зарабатывает больше всего денег.