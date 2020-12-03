Фотографии новой «Нивы», цены флагмана Мерседеса для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые фото рестайлингового внедорожника Lada Niva, российские цены нового и очень роскошного Mercedes-Benz S-класса, адреса камер, штрафующих за ремень и телефон, и другие события четверга, 3 декабря 2020 года.
Вслед за фотографией, на которой, как предполагается, изображён рестайлинговый образец внедорожника Lada Niva, в соцсетях появилась ещё одна — на ней автомобиль запечатлён сзади. Но в подлинности фото имеются сомнения.
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